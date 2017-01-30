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30 января 2017, 14:40 | Футбол: Премьер-лига | БЕЛТА

Защитник Максим Бордачев стал четвертым белорусским футболистом в составе «Оренбурга»

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитник сборной Беларуси Максим Бордачев до конца сезона будет играть в клубе российской премьер-лиги «Оренбург» на правах аренды, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>30 января Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Защитник сборной <span class=error>Беларуси</span> Максим <span class=error>Бордачев</span> до конца сезона будет играть в клубе российской <nobr>премьер-лиги</nobr> Оренбург на правах аренды сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Нынешний сезон Максим Бордачев начал в томской «Томи» (Россия), где провел 10 матчей. В эти дни футболисты «Оренбурга», среди которых еще три белоруса — голкипер Александр Гутор, защитник Михаил Сиваков и полузащитник Павел Нехайчик, проводят тренировочный сбор в турецком Белеке и 31 января проведут два контрольных матча подряд — против молдавской «Зари» (Бельцы) и болгарского клуба «Дунав» (Русе). Все белорусские легионеры оренбургской дружины в разные годы выступали за лучший клуб Беларуси борисовский БАТЭ.

Футболисты «Оренбурга» являются дебютантами элитного дивизиона российского первенства. После первой части чемпионата России ФК «Оренбург» занимает 14-е место среди 16 команд, набрав в 17 проведенных матчах 12 очков (2 победы, 6 ничьих, 9 поражений; разница мячей — 11−21). ФК «Томь» замыкает турнирную таблицу, имея в своем активе 9 очков (2, 3, 12; 8−31).

Очередные встречи в премьер-лиге состоятся в начале весны. В 18-м туре 4 марта «Оренбург» примет на своем поле соседа по турнирной таблице тульский «Арсенал», который тоже имеет в своем активе 12 зачетных баллов.

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