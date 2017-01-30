Защитник Максим Бордачев стал четвертым белорусским футболистом в составе «Оренбурга»

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Нынешний сезон Максим Бордачев начал в томской «Томи» (Россия), где провел 10 матчей. В эти дни футболисты «Оренбурга», среди которых еще три белоруса — голкипер Александр Гутор, защитник Михаил Сиваков и полузащитник Павел Нехайчик, проводят тренировочный сбор в турецком Белеке и 31 января проведут два контрольных матча подряд — против молдавской «Зари» (Бельцы) и болгарского клуба «Дунав» (Русе). Все белорусские легионеры оренбургской дружины в разные годы выступали за лучший клуб Беларуси борисовский БАТЭ.

Футболисты «Оренбурга» являются дебютантами элитного дивизиона российского первенства. После первой части чемпионата России ФК «Оренбург» занимает 14-е место среди 16 команд, набрав в 17 проведенных матчах 12 очков (2 победы, 6 ничьих, 9 поражений; разница мячей — 11−21). ФК «Томь» замыкает турнирную таблицу, имея в своем активе 9 очков (2, 3, 12; 8−31).