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30 января 2017, 14:25 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Бабаев: Траоре не тот, кто согласен сидеть на скамейке. Работаем над трансфером

Обновлено: 14:49
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал возможный переход нападающего Ласины Траоре в «Бешикташ».

«Работа по трансферу Ласины Траоре в “Бешикташ” ведётся, но окончательных комментариев давать раньше времени не хотелось бы. Время ещё не пришло. Проблемы с его уходом из ЦСКА связаны не столько с отсутствием интереса со стороны других клубов: мы занимались активным поиском нападающего в последнее время. Потому, прежде чем расставаться с игроком, нужно было найти ему замену. Теперь в ЦСКА появился Аарон Оланаре. Траоре — не тот футболист, который согласится сидеть на скамейке, а к этому есть определённые предпосылки», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

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