Бабаев: Траоре не тот, кто согласен сидеть на скамейке. Работаем над трансфером

«Работа по трансферу Ласины Траоре в “Бешикташ” ведётся, но окончательных комментариев давать раньше времени не хотелось бы. Время ещё не пришло. Проблемы с его уходом из ЦСКА связаны не столько с отсутствием интереса со стороны других клубов: мы занимались активным поиском нападающего в последнее время. Потому, прежде чем расставаться с игроком, нужно было найти ему замену. Теперь в ЦСКА появился Аарон Оланаре. Траоре — не тот футболист, который согласится сидеть на скамейке, а к этому есть определённые предпосылки», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.