Джефферсон Фарфан: В последнее время слышал, дескать, не хочу играть в футбол

«В “Аль-Джазире” была проблема с контрактом»

— Джефферсон, мы давно о вас не слышали. Расскажите, что с вами происходило?

— В последние годы меня преследовало невезение. Во-первых, получил травму колена в «Шальке». И не играл почти 9 месяцев. Потом уже в «Аль-Джазире» травмировал лодыжку, и перенес операцию в декабре 2015-го года. Это были очень трудные месяцы. И я часто слышал, дескать, не хочу играть в футбол. Но на самом деле я был травмирован и должен был хорошо восстановиться. Сначала пошел на специальную реабилитацию в Бразилии. Затем заканчивал восстановление в Лиме, чтобы хорошо подготовиться к новому сезону.

— Вы преодолели травмы. И вернулись в футбол?

— Да, начал предсезонную подготовку с «Аль-Джазирой» в июле 2016-го. И неплохо сыграл в товарищеских матчах. Потом начался чемпионат, кубок. Я отыграл несколько матчей, забивал голы.

— Тогда почему ушли из «Аль-Джазиры»?

— Возникла проблема с контрактом. После неисполнения клубом некоторых его пунктов, а также других проблем, я решил разорвать соглашение в конце октября 2016-го. Я был в отличной форме, забивал голы, но появилась юридическая проблема. И тут я уже ничего поделать не мог. Оставалось лишь принять решение.

«Говорят, будто футбол мне стал неинтересен»

— О вас ходило много слухов в последние месяцы. Что скажете?

— Я многое читал и слышал про себя: что не знаю, хочу ли продолжать карьеру, что не разобрался в приоритетах. Печально, что приходится все это слушать, ведь футбол всегда был и остается моей главной страстью. Я 11 лет провел в Европе (4 в Голландии и 7 в Германии), играя в лучших чемпионатах, участвуя в международных турнирах. И делал все возможное, чтобы выступать на высоком уровне, сделать себе имя в футболе. Жаль, что сейчас говорят, будто футбол Фарфану стал неинтересен. Это неправда. Но люди часто высказывают безосновательные мнения. Никто не знает, через что мне пришлось пройти, о травмах, о личных проблемах и с контрактом. И несмотря на это я никогда не переставал тренироваться, готовиться в частном порядке с физиотерапевтами, чтобы поддерживать форму. Все это для того, чтобы быть готовым в любой момент заиграть в новом клубе. Знал, что новая возможность появится, поэтому не опускал рук.

— Что думаете о шансах попасть в сборную?

— Знаю, что в национальную команду вызывают сильнейших, а потому все зависит от меня. Уверен в своем мастерстве, и буду усердно работать в клубе, чтобы вернуться в сборную.

— Вы едете в Россию. Что чувствуете?

— Очень рад быть в клубе. Я знаю лигу, играл против российских клубов в матчах Лиги чемпионов, и знаю футболистов, которые выступали в России. Пришел в команду с большими традициями и историей.

— Почему выбрали «Локомотив»?

— У меня было несколько предложений из разных лиг. Выбрал «Локомотив», так как тут высокий уровень конкуренции, это Европа. И еще думаю, что конкуренции пойдет мне на пользу. К тому же, буду играть в стране, где через год состоится чемпионат мира. Весь мир будет наблюдать, что происходит в России и местном чемпионате.