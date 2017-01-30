Иванович близок к подписанию контракта с «Зенитом», «ВБА» не претендует на серба
Защитник «Челси» Бранислав Иванович близок к тому, чтобы заключить контракт с «Зенитом», сообщает Daily Mail.
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В то же время стало известно, что «Вест Бромвич Альбион» больше не претендует на 32-летнего игрока.
В интервью
Ожидается, что Иванович подпишет контракт на три с половиной года и достанется «Зениту» бесплатно. Окончательное решение по трансферу ожидается в понедельник. В стане лондонского клуба серб играет с 2008 года, куда перешёл из московского «Локомотива».
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