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30 января 2017, 13:55 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Иванович близок к подписанию контракта с «Зенитом», «ВБА» не претендует на серба

Обновлено: 14:49
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Защитник «Челси» Бранислав Иванович близок к тому, чтобы заключить контракт с «Зенитом», сообщает Daily Mail.

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В то же время стало известно, что «Вест Бромвич Альбион» больше не претендует на 32-летнего игрока.

В интервью Интернет-изданию Goal наставник «ВБА» Тони Пьюлис опроверг интерес к футболисту. Ранее в СМИ сообщалось, что руководство «Вест Бромвича» рассматривает возможность аренды защитника, контракт которого с «Челси» действует до конца сезона.

Ожидается, что Иванович подпишет контракт на три с половиной года и достанется «Зениту» бесплатно. Окончательное решение по трансферу ожидается в понедельник. В стане лондонского клуба серб играет с 2008 года, куда перешёл из московского «Локомотива».

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