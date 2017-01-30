Оланаре перешел в ЦСКА свободным агентом

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«Спартак».

Лидирующий в чемпионате московский «Спартак» продолжает свой первый сбор, проходящий в Объединенных Арабских Эмиратах, где команда уже провела первую контрольную встречу.

После легкой победы над вторым составом словацкой «Жилины» со счетом 5:1, где свои первые голы после переходов в стан красно-белых провели Александр Самедов и Луис Адриано, команда Массимо Карреры уже вернулась в тренировочный режим.

И с тех пор для «Спартака» уже произошло неприятное событие — правый защитник Денис Кутин получил повреждение ключицы на тренировке, и после обследования стало понятно, что сбор для него закончен досрочно.

В остальном команда работает по графику, не взирая на слухи об аренде Дениса Давыдова в «Уфу» вслед за аналогичным переходом Артема Пуцко.

Ближайшая контрольная встреча красно-белых состоится 31 января, и там соперник будет уже серьезный — датский «Копенгаген».

Так что стоит ожидать, что в этой игре Каррера задействует не принимавших участие в спарринге с «Жилиной» голкипера Артема Реброва, капитана команды Дениса Глушакова, Куинси Промеса, Фернандо, Зе Луиша и Сальваторе Бокетти.

Покинуть состав команды может не игравший с «Жилиной» и не работающий пока в общей группе немецкий защитник Сердар Таски. По информации ESPN, переговоры «Спартака» с английским «Саутгемптоном» о его переходе вступили в завершающую стадию.

Впрочем, сам Таски неоднократно заявлял раньше, что никуда не собирается уходить зимой, потому что хочет стать чемпионом России с красно-белыми.

«Зенит».

Санкт-петербургский «Зенит», главный преследователь «Спартака» с отставанием в пять очков, также находится на первом сборе, только в Испании, и тоже уже провел первый контрольный поединок.

28 января сине-бело-голубые благодаря дублю Александра Кокорина одолели польскую «Легию» и теперь работают в тренировочном режиме до 1 февраля, когда сойдутся с норвежским ОДД.

29 января подопечные Мирчи Луческу впервые тренировались на сборе в полном составе, если не считать оставленных в Санкт-Петербурге Александра Кержакова и Ивана Новосельцева.

Перспективы форварда и защитника в команде Луческу теперь выглядят крайне туманными. Первый проигрывал конкуренцию Артему Дзюбе и Кокорину, второй не убеждал ни в центре обороны, где допускал решающие ошибки, ни справа, где позиция является для него не самой удобной.

Пополнение же команду ждет скорее всего в средней линии. «Зенит», похоже, отказался от приобретения у голландского ПСВ Дэви Проппера — ценник в 22 млн евро оказался слишком высок.

Теперь зенитовцы переключились на подписание эквадорского хавбека «Ростова» Кристиана Нобоа, успевшего в России поиграть еще и за казанский «Рубин» с московским «Динамо».

В трансфере эквадорца, женатого на русской, есть серьезное преимущество по отношению к возможной покупке Проппера — Нобоа не нужно будет время на адаптацию, а высокий класс его известен.

В то же время покинуть команду может бразильский хавбек Маурисио, играющий в той же зоне. К нему есть устойчивый интерес за границей.

ЦСКА

Московский ЦСКА, нынешней зимой старающийся закрыть проблемную позицию нападающего, вслед за возвращением из бразильских аренд Витиньо, которому не дали уйти на постоянной основе, несмотря на имевшиеся предложения, подписал другого своего бывшего футболиста.

Уже выступавший за армейцев в прошлом сезоне на правах аренды молодой нигерийский форвард Аарон Оланаре теперь заключил с клубом длительное соглашение на постоянной основе.

Оланаре достался ЦСКА бесплатно, так как приходит в статусе свободного агента. В прошлом сезоне нападающий провел в РФПЛ за команду 7 встреч и отметился двумя забитыми мячами.

Интересно, что он уже знаком с новым главным тренером красно-синих Виктором Гончаренко, поскольку тот в сезоне 2015/16 находился в тренерском штабе Леонида Слуцкого, работая в качестве помощника.

Что у остальных.

Главными трансферными ньюсмейкерами последних дней среди остальных команд РФПЛ стали московский «Локомотив» и «Уфа».

«Железнодорожники» сделали только один трансфер, зато громкий — красно-зеленых пополнил перуанский нападающий Джефферсон Фарфан.

Сделавший себе имя выступлениями за голландский ПСВ, немецкий «Шальке» и национальную сборную своей страны 32-летний футболист последние годы провел в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов.

«Уфа» же продолжает подбирать крохи со стола лидеров. Вслед за арендой Пуцко и слухами о приходе Давыдова из «Спартака», появилась информация, что команду могут пополнить и зенитовские отверженные — Кержаков с Новосельцевым.

Руководство уфимцев данную новость опровергло, однако ставить крест на таком варианте продолжения карьеры бывшего и действующего игроков сборной России рановато.