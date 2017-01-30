ФК «Урал» рассчитывает провести первый матч на новом стадионе весной 2018 года
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Футбольный клуб «Урал» рассчитывает, что первый матч на Центральном стадионе, который примет матчи чемпионата мира 2018 года, будут сыграны весной следующего года. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Григорий Иванов.
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На данный момент стадион, который в период мирового первенства будет называться «Екатеринбург-Арена», находится на реконструкции. К концу декабря на нем установлены оба кровельных кольца. Арена сможет принять 35 тысяч болельщиков, работы должны быть завершены 31 декабря.
«Планируется провести несколько тестовых матчей до чемпионата мира. Думаю, весной 2018 года “Урал” сможет провести
Матчи чемпионата мира примет 11 городов на 12 стадионов. Помимо, Екатеринбурга, игры пройдут в Москве,
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