ФК «Урал» рассчитывает провести первый матч на новом стадионе весной 2018 года

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На данный момент стадион, который в период мирового первенства будет называться «Екатеринбург-Арена», находится на реконструкции. К концу декабря на нем установлены оба кровельных кольца. Арена сможет принять 35 тысяч болельщиков, работы должны быть завершены 31 декабря.

«Планируется провести несколько тестовых матчей до чемпионата мира. Думаю, весной 2018 года “Урал” сможет провести одну-две игры в чемпионате России. Конечно, мы хотели бы сыграть с “Барселоной”, но так не получится, — сказал Иванов. — А матч с любой командой РФПЛ — это матч за три очка, кого поставят в календарь, с тем и будем играть».