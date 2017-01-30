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30 января 2017, 12:57 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Сроки восстановления Кутина станут известны после дополнительного обследования

Защитнику «Спартака» Денису Кутину предстоит дополнительное медицинское обследование.

29 января вечером игрок прошёл осмотр, однако медицинский штаб «Спартака» принял решение провести углублённую диагностику по возвращении в Москву. После неё станут понятны сроки восстановления Кутина, передаёт корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Кутин получил сотрясение мозга и повреждение ключицы в игровом столкновении во время тренировки команды. «Спартак» продолжает подготовку ко второй части сезона российской Премьер-Лиги на сборе в Абу-Даби (ОАЭ).

В нынешнем сезоне РФПЛ Кутин провёл за красно-белых два матча, сыграв в общей сложности всего 14 минут.

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Новости Премьер-лиги

Футболист «Спартака» Кутин получил сотрясение мозга и разрыв связок ключицы на тренировке

Футболист «Спартака» Кутин получил сотрясение мозга и разрыв связок ключицы на тренировке

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба «Спартак» Денис Кутин получил на тренировке сотрясение головного мозга и частичный разрыв связок правой ключицы. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
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