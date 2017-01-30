Сроки восстановления Кутина станут известны после дополнительного обследования
Защитнику «Спартака» Денису Кутину предстоит дополнительное медицинское обследование.
29 января вечером игрок прошёл осмотр, однако медицинский штаб «Спартака» принял решение провести углублённую диагностику по возвращении в Москву. После неё станут понятны сроки восстановления Кутина, передаёт корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Кутин получил сотрясение мозга и повреждение ключицы в игровом столкновении во время тренировки команды. «Спартак» продолжает подготовку ко второй части сезона российской
В нынешнем сезоне РФПЛ Кутин провёл за
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter