Сроки восстановления Кутина станут известны после дополнительного обследования

29 января вечером игрок прошёл осмотр, однако медицинский штаб «Спартака» принял решение провести углублённую диагностику по возвращении в Москву. После неё станут понятны сроки восстановления Кутина, передаёт корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.



Кутин получил сотрясение мозга и повреждение ключицы в игровом столкновении во время тренировки команды. «Спартак» продолжает подготовку ко второй части сезона российской Премьер-Лиги на сборе в Абу-Даби (ОАЭ).



В нынешнем сезоне РФПЛ Кутин провёл за красно-белых два матча, сыграв в общей сложности всего 14 минут.