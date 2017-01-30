Кудряшов: Руководство «Томи» до сих пор не знает, когда будет встреча с губернатором
МОСКВА, 30 янв —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Руководство «Томи» до сих пор не знает, когда состоится встреча с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным, чтобы обсудить финансовые проблемы футбольного клуба, заявил агентству «Р-Спорт» спортивный директор томской команды Игорь Кудряшов.
В декабре стало известно о серьезных финансовых проблемах в сибирском клубе,
«Наши дела на прежнем уровне, к сожалению — ничего не изменилось. Мы ждем, когда губернатор появится в Томской области. Мы сами не можем же ему встречу назначить, поэтому ждем. Пока информации нет о том, когда она будет. То, что главный тренер объявил, что 1 февраля будет встреча — у меня нет такой информации, что
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