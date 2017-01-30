Кудряшов: Руководство «Томи» до сих пор не знает, когда будет встреча с губернатором

В декабре стало известно о серьезных финансовых проблемах в сибирском клубе, из-за которых всем игрокам основного состава было предложено стать свободными агентами с 1 января. Ранее Кудряшов сообщал «Р-Спорт», что клуб надеется на слова Жвачкина о том, что финансирование команды будет начато в январе.

«Наши дела на прежнем уровне, к сожалению — ничего не изменилось. Мы ждем, когда губернатор появится в Томской области. Мы сами не можем же ему встречу назначить, поэтому ждем. Пока информации нет о том, когда она будет. То, что главный тренер объявил, что 1 февраля будет встреча — у меня нет такой информации, что кого-то вызвали на встречу», — сказал Кудряшов в телефонном разговоре.