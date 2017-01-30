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30 января 2017, 11:46 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Белов: ФК «Зенит» в апреле проведет 3 игры на стадионе на Крестовском острове

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 янв — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Три матча петербургского футбольного клуба «Зенит» пройдут на стадионе чемпионата мира 2018 года на Крестовском острове, заявил председатель комитета по спорту Санкт-Петербурга Павел Белов.

<em>С. -ПЕТЕРБУРГ 30 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Тарас <span class=error>Барабаш</span>. </em>Три матча петербургского футбольного клуба Зенит пройдут на стадионе чемпионата мира 2018 года на <span class=error>Крестовском</span> острове заявил председатель комитета по спорту <nobr>Санкт-Петербурга</nobr> Павел <span class=error>Белов</span>. Увеличить
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Ранее сообщалось, что «Зенит» должен сыграть на новом стадионе с екатеринбургским «Уралом» 23 апреля в рамках 24-го тура чемпионата России.

«Обсуждаются два мероприятия в феврале (на стадионе), которые оттестирует стадион. В апреле пройдут три игры ФК «Зенит», — сказал Белов журналистам.

«Зенит-Арена» будет принимать футбольные матчи Кубка Конфедераций-2017 и чемпионата мира 2018 года.

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