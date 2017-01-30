Белов: ФК «Зенит» в апреле проведет 3 игры на стадионе на Крестовском острове
С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 янв —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Три матча петербургского футбольного клуба «Зенит» пройдут на стадионе чемпионата мира 2018 года на Крестовском острове, заявил председатель комитета по спорту Санкт-Петербурга Павел Белов.
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Ранее сообщалось, что «Зенит» должен сыграть на новом стадионе с екатеринбургским «Уралом» 23 апреля в рамках 24-го тура чемпионата России.
«Обсуждаются два мероприятия в феврале (на стадионе), которые оттестирует стадион. В апреле пройдут три игры ФК «Зенит», — сказал Белов журналистам.
«Зенит-Арена» будет принимать футбольные матчи Кубка Конфедераций-2017 и чемпионата мира 2018 года.
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