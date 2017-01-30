«Оренбург» арендовал до конца сезона у «Томи» футболиста Бордачева
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. «Оренбург» взял у «Томи» в аренду до конца сезона защитника Максима Бордачева. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор томского футбольного клуба Игорь Кудряшов.
Бордачев два дня назад присоединился к своей новой команде, которая проводит сбор в Турции.
«Сегодня мы получили подписанные документы об аренде Бордачева», — рассказал Кудряшов.
Бордачев, на счету которого 43 матча в составе сборной Белоруссии, выступает за «Томь» с 2013 года, лишь сезон-2013/14 проведя в аренде в «Ростове». В текущем сезоне 30-летний игрок принял участие в 10 матчах команды.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter