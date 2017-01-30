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30 января 2017, 11:14 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Оренбург» арендовал до конца сезона у «Томи» футболиста Бордачева

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. «Оренбург» взял у «Томи» в аренду до конца сезона защитника Максима Бордачева. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор томского футбольного клуба Игорь Кудряшов.

Бордачев два дня назад присоединился к своей новой команде, которая проводит сбор в Турции.

«Сегодня мы получили подписанные документы об аренде Бордачева», — рассказал Кудряшов.

Бордачев, на счету которого 43 матча в составе сборной Белоруссии, выступает за «Томь» с 2013 года, лишь сезон-2013/14 проведя в аренде в «Ростове». В текущем сезоне 30-летний игрок принял участие в 10 матчах команды.

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