«Оренбург» арендовал до конца сезона у «Томи» футболиста Бордачева

Бордачев два дня назад присоединился к своей новой команде, которая проводит сбор в Турции.

«Сегодня мы получили подписанные документы об аренде Бордачева», — рассказал Кудряшов.

Бордачев, на счету которого 43 матча в составе сборной Белоруссии, выступает за «Томь» с 2013 года, лишь сезон-2013/14 проведя в аренде в «Ростове». В текущем сезоне 30-летний игрок принял участие в 10 матчах команды.