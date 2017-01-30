Девич: Курбан Бердыев создал из «Ростова» команду, которую невозможно победить
С польской «Ягеллонией» на сборе в Турции
жёлто-синие разошлись миром — 2:2.
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Второй зимний сбор, который проходит в эти дни в турецком Белеке, уже принёс результат футбольному клубу «Ростов». Первый контрольный матч, который состоялся с польской «Ягеллонией», завершился со счётом 2:2. Об этом ИА REGNUM сообщили в
Стоит отметить, что в матче приняли участие игроки, находящиеся на просмотре. На футбольном поле отсутствовал новичок футбольной дружины из казанского «Рубина» — украинский нападающий Марко Девич. Он втягивается в тренировочный процесс.
«Ростов» за последний
По его словам, Курбан Бердыев вместе со специалистами тренерского штаба добился такого коллектива, «который невозможно обыграть».
Как сообщало ИА REGNUM, контракт форварда с «Ростовом» подписан на 1,5 года. Ранее нападающий из Сербии до 2004 года выступал за местные команды, затем перешёл в футбольные дружины на Украине. Защищал цвета «Волыни», «Металлиста» и «Шахтёра». В 2008 году серб принял украинское гражданство и стал игроком национальной команды. Также нападающий защищал цвета казанского «Рубина» и катарского «Аль-Райяна».
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