Девич: Курбан Бердыев создал из «Ростова» команду, которую невозможно победить

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Второй зимний сбор, который проходит в эти дни в турецком Белеке, уже принёс результат футбольному клубу «Ростов». Первый контрольный матч, который состоялся с польской «Ягеллонией», завершился со счётом 2:2. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе желто-синих 30 января.

Стоит отметить, что в матче приняли участие игроки, находящиеся на просмотре. На футбольном поле отсутствовал новичок футбольной дружины из казанского «Рубина» — украинский нападающий Марко Девич. Он втягивается в тренировочный процесс.

«Ростов» за последний год-полтора очень сильно поднялся, как команда. Клуб настолько хорошо проявил себя, что вызвал удивление не только среди оппонентов, но и лично для меня. Это было и для российского футбола, и для них самих очень удивительно. Они сделали очень большое дело. У коллектива ещё есть возможность показать себя, побороться в Лиге Европы. Дай Бог, чтобы в следующем сезоне команда снова попала в Еврокубки УЕФА. У меня ощущение, что я перешел в топ-команду России по результату, по игре, по коллективу, — отметил Девич.

По его словам, Курбан Бердыев вместе со специалистами тренерского штаба добился такого коллектива, «который невозможно обыграть».

Как сообщало ИА REGNUM, контракт форварда с «Ростовом» подписан на 1,5 года. Ранее нападающий из Сербии до 2004 года выступал за местные команды, затем перешёл в футбольные дружины на Украине. Защищал цвета «Волыни», «Металлиста» и «Шахтёра». В 2008 году серб принял украинское гражданство и стал игроком национальной команды. Также нападающий защищал цвета казанского «Рубина» и катарского «Аль-Райяна».