Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28596285/
30 января 2017, 11:12 | Футбол: Премьер-лига | ИА REGNUM

Девич: Курбан Бердыев создал из «Ростова» команду, которую невозможно победить

С польской «Ягеллонией» на сборе в Турции жёлто-синие разошлись миром — 2:2.

С польской Ягеллонией на сборе в Турции <nobr>жёлто-синие</nobr> разошлись миром — 2:2. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Второй зимний сбор, который проходит в эти дни в турецком Белеке, уже принёс результат футбольному клубу «Ростов». Первый контрольный матч, который состоялся с польской «Ягеллонией», завершился со счётом 2:2. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе желто-синих 30 января.

Стоит отметить, что в матче приняли участие игроки, находящиеся на просмотре. На футбольном поле отсутствовал новичок футбольной дружины из казанского «Рубина» — украинский нападающий Марко Девич. Он втягивается в тренировочный процесс.

«Ростов» за последний год-полтора очень сильно поднялся, как команда. Клуб настолько хорошо проявил себя, что вызвал удивление не только среди оппонентов, но и лично для меня. Это было и для российского футбола, и для них самих очень удивительно. Они сделали очень большое дело. У коллектива ещё есть возможность показать себя, побороться в Лиге Европы. Дай Бог, чтобы в следующем сезоне команда снова попала в Еврокубки УЕФА. У меня ощущение, что я перешел в топ-команду России по результату, по игре, по коллективу, — отметил Девич.

По его словам, Курбан Бердыев вместе со специалистами тренерского штаба добился такого коллектива, «который невозможно обыграть».

Как сообщало ИА REGNUM, контракт форварда с «Ростовом» подписан на 1,5 года. Ранее нападающий из Сербии до 2004 года выступал за местные команды, затем перешёл в футбольные дружины на Украине. Защищал цвета «Волыни», «Металлиста» и «Шахтёра». В 2008 году серб принял украинское гражданство и стал игроком национальной команды. Также нападающий защищал цвета казанского «Рубина» и катарского «Аль-Райяна».

Ростов
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

«Ростов» в концовке вырвал ничью с лидером чемпионата Польши в товарищеской игре

На сборе в Турции «Ростов» в рамках подготовки ко второй части сезона российской Премьер-Лиги провёл товарищескую встречу с клубом «Ягеллония» из города Белостока, который лидирует после 20 туров в чемпионате Польши.
Еще 7 новостей  Все новости
28 Ноября

Росгвардия: Первые итоги и новая репутация

Третья годовщина Майдана: Украина все ближе к статусу недогосударства

Как Сталин добирался на Тегеранскую конференцию