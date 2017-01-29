Футболист «Спартака» Кутин получил сотрясение мозга и разрыв связок ключицы на тренировке
МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба «Спартак» Денис Кутин получил на тренировке сотрясение головного мозга и частичный разрыв связок правой ключицы. Об этом сообщает
пресс-служба красно-белых.
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«Правый защитник спартаковцев Денис Кутин получил серьезную травму в столкновении с партнером в ходе сегодняшней тренировки на стадионе “Шейх Зайд”, — говорится в сообщении. — Вечером в сопровождении руководителя медицинского департамента
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