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29 января 2017, 23:13 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Герман Ткаченко вышел из совета директоров «Анжи»

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Известный футбольный функционер Герман Ткаченко вышел из совета директоров махачкалинского «Анжи». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В новый совет директоров клуба вошли Осман Кадиев (председатель) Керимхан Абасов Саид Абдулаев Муртазали Гамидов и Шамиль Исаев. Увеличить
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«Футбольный клуб “Анжи” сообщает, что на основании решения основного акционера клуба был изменен состав совета директоров “Анжи”». Было решено досрочно прекратить полномочия членов совета директоров: Ткаченко Германа, Слюсар Константина, Кораблева Сергея, — говорится в сообщении.

В новый совет директоров клуба вошли Осман Кадиев (председатель), Керимхан Абасов, Саид Абдулаев, Муртазали Гамидов и Шамиль Исаев.

В конце декабря новым владельцем клуба стал Кадиев, пришедший вместо Сулеймана Керимова. Тогда же сообщалось, что из-за финансовых проблем «Анжи» придется расстаться с рядом ведущих игроков. Главным тренером команды был назначен Александр Григорян.

«Анжи» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров. Турнир возобновится в начале марта.

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