Герман Ткаченко вышел из совета директоров «Анжи»
МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Известный футбольный функционер Герман Ткаченко вышел из совета директоров махачкалинского «Анжи». Об этом сообщает
пресс-служба клуба.
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«Футбольный клуб “Анжи” сообщает, что на основании решения основного акционера клуба был изменен состав совета директоров “Анжи”». Было решено досрочно прекратить полномочия членов совета директоров: Ткаченко Германа, Слюсар Константина, Кораблева Сергея, — говорится в сообщении.
В новый совет директоров клуба вошли Осман Кадиев (председатель), Керимхан Абасов, Саид Абдулаев, Муртазали Гамидов и Шамиль Исаев.
В конце декабря новым владельцем клуба стал Кадиев, пришедший вместо Сулеймана Керимова. Тогда же сообщалось, что
«Анжи» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров. Турнир возобновится в начале марта.
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