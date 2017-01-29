Герман Ткаченко вышел из совета директоров «Анжи»

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«Футбольный клуб “Анжи” сообщает, что на основании решения основного акционера клуба был изменен состав совета директоров “Анжи”». Было решено досрочно прекратить полномочия членов совета директоров: Ткаченко Германа, Слюсар Константина, Кораблева Сергея, — говорится в сообщении.

В новый совет директоров клуба вошли Осман Кадиев (председатель), Керимхан Абасов, Саид Абдулаев, Муртазали Гамидов и Шамиль Исаев.

В конце декабря новым владельцем клуба стал Кадиев, пришедший вместо Сулеймана Керимова. Тогда же сообщалось, что из-за финансовых проблем «Анжи» придется расстаться с рядом ведущих игроков. Главным тренером команды был назначен Александр Григорян.

«Анжи» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров. Турнир возобновится в начале марта.