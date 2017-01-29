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29 января 2017, 21:22 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Фарфан: Россия для меня не экзотика

Новичок «Локомотива» перуанский нападающий Джефферсон Фарфан прокомментировал свой переход в российский клуб.

«Мой путь в Россию лежал через Европу, поэтому Россия для меня не экзотика. Я видел матчи вашей сборной, матчи ваших клубов в еврокубках. Поэтому предложение от “Локомотива” меня воодушевило. Верю, что с “Локо” поучаствуем в еврокубках. У меня много приятелей, среди них Кевин Кураньи и Карлос Самбрано. Они рассказывали мне о России и о чемпионате. Поэтому у меня достаточно информации. Знаю, что “Локомотив” — известный клуб, сильная команда. “Локо” достоин лучшего места в таблице, чем занимает сейчас.

Я играл в таких клубах, как голландский ПСВ и немецкий “Шальке-04”. И считаю, что мне очень повезло, потому что это был первоклассный футбол и бесценный опыт выступления в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В обоих этих клубах я выигрывал трофеи, проявил себя на международном уровне, достиг со своими командами больших успехов. Сейчас я очень рад возвращению в Европу. Именно здесь, в “Локомотиве”, я хочу продемонстрировать то, на что способен в футболе», — приводит слова Фарфана официальный сайт клуба.

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