Крицюк: Российскому футболу нужно отказаться от бюджетных денег
Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым поделился мнением о том, какие изменения нужны российскому футболу.
«Вот что такое российские бюджетные клубы?! Это деньги налогоплательщиков, которые, конечно, должны уходить на больницы или хотя бы на целевые программы развития массового спорта в регионе, а попадают они титульной команде профессиональных футболистов. На всё остальное, включая детский и любительский спорт, остаются копейки. В большинстве европейских чемпионатов такой подход невозможен. Дело не только в трансферах и селекции, в том же маркетинге, доходах от
Справедливо ли сравнивать российский и европейский футбол? Я согласен, на небольшом пространстве порядок навести легче. Но есть же США, давайте посмотрим, как у них. Территория вместе с Канадой примерно такая же, как у нас. Есть четыре основных вида спорта: хоккей, американский футбол, бейсбол и баскетбол — все они популярны и прибыльны. Сейчас подтягивается и соккер, на матчах многих команд заполняются трибуны. Ещё 20 лет назад этого турнира вообще не существовало, а сейчас на матчах многих команд забиты трибуны — что в Канаде, что в США. Для того чтобы люди этот продукт “покупали”, чемпионат делят на конференции, составляют удобный календарь с учётом возможных перелётов, увеличивают количество команд, выводят
С чего начинаем, если начинаем
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