Дубль Чалова помог ФК ЦСКА разгромить «Хорсенс» в товарищеском матче
МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА одержал крупную победу над датским «Хорсенсом» со счетом 4:0 в товарищеском матче на сборе в испанском Кампоаморе.
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Забитыми мячами отметились Мануэль Фернандес (24-я минута), Федор Чалов (39, 78) и Алексей Ионов (50). Следующий товарищеский матч запланирован на 2 февраля, в этот день армейцы встретятся с чешской «Викторией».
В первом матче чемпионата России после зимнего перерыва ЦСКА 4 марта на своем поле сыграет с