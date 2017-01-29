Дубль Чалова помог ФК ЦСКА разгромить «Хорсенс» в товарищеском матче

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Забитыми мячами отметились Мануэль Фернандес (24-я минута), Федор Чалов (39, 78) и Алексей Ионов (50). Следующий товарищеский матч запланирован на 2 февраля, в этот день армейцы встретятся с чешской «Викторией».