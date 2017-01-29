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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28591570/
29 января 2017, 19:39 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Дубль Чалова помог ФК ЦСКА разгромить «Хорсенс» в товарищеском матче

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА одержал крупную победу над датским «Хорсенсом» со счетом 4:0 в товарищеском матче на сборе в испанском Кампоаморе.

Встреча завершилась со счетом 4:0. Увеличить
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Забитыми мячами отметились Мануэль Фернандес (24-я минута), Федор Чалов (39, 78) и Алексей Ионов (50). Следующий товарищеский матч запланирован на 2 февраля, в этот день армейцы встретятся с чешской «Викторией».

В первом матче чемпионата России после зимнего перерыва ЦСКА 4 марта на своем поле сыграет с санкт-петербургским «Зенитом».

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