Спортдиректор клуба: Возраст не помешает Фарфану успешно выступать за «Локомотив»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Фарфану в октябре текущего года исполнится 33 года. В воскресенье «Локомотив» объявил о подписании контракта с перуанским футболистом. Инициатором подписания стал Штоффельсхаус.

«Есть очень много возрастных футболистов, которые демонстрируют прекрасный футбол. Например, Денисов — он прекрасно работает, и ему не мешает возраст в паспорте. Я знаю, какой прекрасный футболист Фарфан и ему также не помешает тема возраста», — сказал Штоффельсхаус.

«Джефферсон демонстрировал прекрасный уровень в “Шальке” на протяжении шести-семи лет, было здорово с ним работать. Сейчас он был свободным агентом, поэтому было трудно его не взять. Все совпало, мы искали футболиста на позицию крайнего нападающего и просто не могли пройти мимо такой звезды, как Фарфан. Он поможет команде своим мастерством и опытом», — добавил спортивный директор.

По его словам, хорошо, что у Фарфана есть прямой конкурент по позиции Владислав Игнатьев. «Игнатьев является прямым конкурентом Джефферсона по позиции. И это хорошо, когда на каждую позицию претендует ни один футболист. Эта конкуренция дает возможность футболистам не сдавать позиции», — отметил немец.

Фарфан выступал за перуанский клуб «Альянса Лима» (77 матчей, 28 мячей), голландский ПСВ (118, 57), с которым четыре раза выиграл чемпионат страны, «Шальке» (170, 39), с которым завоевал Кубок и Суперкубок Германии. Последним клубом игрока была «Аль-Джазира» из ОАЭ (12, 4), контракт с которой истек в октябре.