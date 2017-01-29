Спортдиректор клуба: Возраст не помешает Фарфану успешно выступать за «Локомотив»
МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Возраст не помешает новичку московского футбольного клуба «Локомотив» Джефферсону Фарфану успешно выступать за команду. Об этом в эфире товарищеского матча железнодорожников с хорватским «Осиеком» в видеохостинге Youtube сообщил спортивный директор клуба Эрик Штоффельсхаус.
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Фарфану в октябре текущего года исполнится 33 года. В воскресенье «Локомотив» объявил о подписании контракта с перуанским футболистом. Инициатором подписания стал Штоффельсхаус.
«Есть очень много возрастных футболистов, которые демонстрируют прекрасный футбол. Например, Денисов — он прекрасно работает, и ему не мешает возраст в паспорте. Я знаю, какой прекрасный футболист Фарфан и ему также не помешает тема возраста», — сказал Штоффельсхаус.
«Джефферсон демонстрировал прекрасный уровень в “Шальке” на протяжении
По его словам, хорошо, что у Фарфана есть прямой конкурент по позиции Владислав Игнатьев. «Игнатьев является прямым конкурентом Джефферсона по позиции. И это хорошо, когда на каждую позицию претендует ни один футболист. Эта конкуренция дает возможность футболистам не сдавать позиции», — отметил немец.
Фарфан выступал за перуанский клуб «Альянса Лима» (77 матчей, 28 мячей), голландский ПСВ (118, 57), с которым четыре раза выиграл чемпионат страны, «Шальке» (170, 39), с которым завоевал Кубок и Суперкубок Германии. Последним клубом игрока была «Аль-Джазира» из ОАЭ (12, 4), контракт с которой истек в октябре.
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