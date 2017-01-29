Спортивный директор клуба: болельщики «Локомотива» будут рады новым футболистам команды
МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Болельщики футбольного клуба «Локомотив» будут рады и воодушевлены от игроков, которых команда приобретет в зимнее трансферное окно. Об этом в эфире товарищеского матча железнодорожников с хорватским «Осиеком» в видеохостинге Youtube сообщил спортивный директор клуба Эрик Штоффельсхаус.
В воскресенье «Локомотив» объявил о подписании контракта с первым новичком зимнего трансферного окна перуанским полузащитником Джефферсоном Фарфаном.
«Могу обещать, что болельщики будут рады и воодушевлены от футболистов, которых мы приобретем в это трансферное окно», — сказал Штоффельсхаус.
«Я очень рад, что нам удалось подписать Фарфана, он был номером один в моем плане, — продолжил спортивный директор. — И это прекрасно, когда сразу первого футболиста удается взять. Но он не один, у нас будут еще новые футболисты. Не могу сказать, кто это, надо просто подождать».
Штоффельсхаус был назначен на пост спортивного директора клуба 22 января. Ранее этот пост занимал Игорь Корнеев.
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