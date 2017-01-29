Спортивный директор клуба: болельщики «Локомотива» будут рады новым футболистам команды

В воскресенье «Локомотив» объявил о подписании контракта с первым новичком зимнего трансферного окна перуанским полузащитником Джефферсоном Фарфаном.

«Могу обещать, что болельщики будут рады и воодушевлены от футболистов, которых мы приобретем в это трансферное окно», — сказал Штоффельсхаус.

«Я очень рад, что нам удалось подписать Фарфана, он был номером один в моем плане, — продолжил спортивный директор. — И это прекрасно, когда сразу первого футболиста удается взять. Но он не один, у нас будут еще новые футболисты. Не могу сказать, кто это, надо просто подождать».

Штоффельсхаус был назначен на пост спортивного директора клуба 22 января. Ранее этот пост занимал Игорь Корнеев.