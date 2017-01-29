Кутин получил сотрясение головы и повреждение ключицы на тренировке «Спартака»

«Кутин получил небольшое сотрясение головы и повреждение ключицы», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру в «Спартаке». Степень тяжести травм станет известна после дополнительных обследований, на которые был направлен 23-летний игрок.



В нынешнем сезоне РФПЛ Кутин провёл за красно-белых два матча, сыграв в общей сложности лишь 14 минут.