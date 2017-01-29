Тюлененок-скандалист. Кого подписал «Локомотив»

ПЬЯНАЯ ОРГИЯ

Величайший игрок в истории Перу Теофило Кубильяс, глядя на упадок национальный команды, с сожалением признавал: «Мое поколение было не только сильнее, но и умнее». С первым аргументом можно поспорить, ведь в XXI веке за Перу играли такие талантливые игроки, как Герреро, Писарро, Варгас и Фарфан. Но во втором Кубильяс прав.

Осенью 2007 года красно-белая сборная дома сыграла вничью с Бразилией в отборочном турнире чемпионата мира. Перуанцы решили, что столь грандиозное событие нужно хорошенько отметить и не придумали ничего лучше, как устроить пьяную оргию прямо в отеле Лимы. Кутеж продолжался всю ночь, а наутро за руку поймали четверых любителей веселья из сборной Перу — Писарро, Мендосу, Акасьете и Фарфана. Вроде бы участвовали и другие игроки, но им удалось уйти незамеченными. Правда, результат выездной встречи с Эквадором, которая состоялась спустя пару дней, доказывает: расслаблялся не только этот квартет. Перуанцев уничтожили со счетом 5:1, причем единственный гол гости забили лишь в конце матча.

Наказание Перуанской федерации футбола было суровым: игроков сборной изолировали от команды на полтора года, хотя позже всем, кроме Мендосы, скостили срок до трех месяцев.

«СУПЕРСПРИНТЕР»

«Тюлененок», как новичка «Локомотива» называют на родине, к тому моменту уже считался полноценной звездой сборной Перу. Коренастый форвард, способный сыграть как на фланге, так и в центре, вовсю забивал за ПСВ, куда переехал в 20-летнем возрасте по приглашению Гуса Хиддинка. А в 2008-м Фарфана за 10 миллионов евро приобрел «Шальке» — на тот момент это была рекордная покупка для рурского клуба.

Гельзенкирхенцев не испугала история с женщинами и алкоголем. И правильно: за семь лет в Германии Фарфан превратился в подлинного героя для «Шальке», забив больше полусотни мячей и отдав уйму результативных передач. Например, в марте 2011 года перуанец отметился двумя голами в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Валенсией», а в первом четвертьфинале с «Интером» сделал голевой пас Раулю. Фарфан играл и в полуфинале с «Манчестер Юнайтед», хотя в нем «Шальке» уступил.

Но лучший гол в карьере, в том числе по его собственному мнению, Фарфан забил в ворота «Байера» в октябре 2011-го. Южноамериканец подхватил мяч у своей штрафной, протащил его через все поле и поразил дальний угол. «Шальке» выиграл 1:0, а немецкая пресса назвала перуанца «суперспринтером».

ОТКАЗАТЬ «БАВАРИИ» И «ЮВЕНТУСУ»

В Германии Фарфан провел лучшие годы карьеры, но капризный характер не давал ему жить спокойно все это время. В 2009 году перуанец прямо на поле ударил по лицу защитника «Бохума» Имхофа, затем был оштрафован «Шальке» за опоздание на зимний сбор и почти каждые полгода порывался куда-нибудь уехать — по крайней мере нападающего постоянно «продавали» местные СМИ. В 2012 году Фарфан даже признался, что им интересовались настоящие гранды: «Я часто разговаривал с представителями “Баварии”, — говорил перуанец. — Интерес со стороны такой команды меня радует, но у меня есть мечты, которые хочу исполнить с “Шальке”. Был интерес и со стороны “Ювентуса”, но эта команда играет в другой футбол». Наверное, поэтому фанаты шахтерского клуба до сих пор обожают Фарфана.

Со сборной Перу у форварда не такой завидный роман. За национальную команду Фарфан не играл почти год. Почему — неясно. Летом 2015 года нападающий отправился на заработки в ОАЭ, а в местном чемпионате трудно оставаться на уровне форварда сборной. Но, если верить перуанской прессе, Фарфан еще и умудрился поссориться с главным тренером команды Рикардо Гарекой, из-за чего тот не взял форварда на прошлогодний Кубок Америки.