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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28591366/
29 января 2017, 19:30 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Крылья Советов» сыграли вничью со «Шпортом»

«Крылья Советов» в первом контрольном матче на втором сборе сыграли вничью со счётом 1:1 со словацкой командой «Шпорт», которая после 19 туров занимает второе место в чемпионате своей страны.

«Крылья Советов» вышли вперёд на 5-й минуте благодаря точному удару Сергея Ткачёва. «Шпорт» сравнял счёт на 28-й минуте.

Контрольный матч

«Крылья Советов» (Самара, Россия) — «Шпорт» (Подбрезова, Словакия) — 1:1 (1:1)
Голы: Ткачёв, 5 (1:0); Брезнаник, 28 (1:1).

«Крылья Советов» (первый тайм): Лория, Родич, Таранов, Гаджибеков, Ятченко, Башкиров, Цвейба, Кленкин, Ткачев, Бруно, Корниленко.

«Крылья Советов» (второй тайм): Конюхов, Маргасов, Божин, Бато, Надсон, Цвейба, Кленкин, Зинков, Чочиев, Визнович, Садик.

Крылья Советов
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