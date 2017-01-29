«Крылья Советов» сыграли вничью со «Шпортом»
«Крылья Советов» в первом контрольном матче на втором сборе сыграли вничью со счётом 1:1 со словацкой командой «Шпорт», которая после 19 туров занимает второе место в чемпионате своей страны.
«Крылья Советов» вышли вперёд на 5-й минуте благодаря точному удару Сергея Ткачёва. «Шпорт» сравнял счёт на 28-й минуте.
Контрольный матч
«Крылья Советов» (Самара, Россия) — «Шпорт» (Подбрезова, Словакия) — 1:1 (1:1)
Голы: Ткачёв, 5 (1:0); Брезнаник, 28 (1:1).
«Крылья Советов» (первый тайм): Лория, Родич, Таранов, Гаджибеков, Ятченко, Башкиров, Цвейба, Кленкин, Ткачев, Бруно, Корниленко.
«Крылья Советов» (второй тайм): Конюхов, Маргасов, Божин, Бато, Надсон, Цвейба, Кленкин, Зинков, Чочиев, Визнович, Садик.
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