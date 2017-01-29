ФК «Оренбург» проведет 5 товарищеских матчей смешанным составом на сборах в Турции
«Оренбург» проведет пять контрольных матчей, задействуя разные составы, на вторых зимних сборах в турецком Белеке, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Сборы пройдут с 31 января по 7 февраля. 31 января в утреннюю сессию запланирована игра с «Зарей» (Бельцы, Молдавия), вечером другой состав проведет матч с «Дунавом» (Русе, Болгария). 4 февраля в графике матч с чешским клубом «Словацко» из
«Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РФПЛ. Клуб возобновит чемпионат России 4 марта домашним матчем с тульскими «Арсеналом».
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