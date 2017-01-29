ФК «Оренбург» проведет 5 товарищеских матчей смешанным составом на сборах в Турции

Сборы пройдут с 31 января по 7 февраля. 31 января в утреннюю сессию запланирована игра с «Зарей» (Бельцы, Молдавия), вечером другой состав проведет матч с «Дунавом» (Русе, Болгария). 4 февраля в графике матч с чешским клубом «Словацко» из Угерске-Градиште. 7 февраля встречи с «Химками» (утром) и казахстанским «Атырау» (вечером).

«Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РФПЛ. Клуб возобновит чемпионат России 4 марта домашним матчем с тульскими «Арсеналом».