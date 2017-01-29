Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28591312/
29 января 2017, 19:28 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ФК «Оренбург» проведет 5 товарищеских матчей смешанным составом на сборах в Турции

«Оренбург» проведет пять контрольных матчей, задействуя разные составы, на вторых зимних сборах в турецком Белеке, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Сборы пройдут с 31 января по 7 февраля. 31 января в утреннюю сессию запланирована игра с «Зарей» (Бельцы, Молдавия), вечером другой состав проведет матч с «Дунавом» (Русе, Болгария). 4 февраля в графике матч с чешским клубом «Словацко» из Угерске-Градиште. 7 февраля встречи с «Химками» (утром) и казахстанским «Атырау» (вечером).

«Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РФПЛ. Клуб возобновит чемпионат России 4 марта домашним матчем с тульскими «Арсеналом».

Оренбург
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя