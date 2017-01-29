А за сутки игру в записи посмотрели 270 000 болельщиков. Отмечается, что это намного больше, чем любую контрольную встречу российских клубов нынешней зимой.

«А ведь некоторые из наших соседей по таблице РФПЛ иной раз выбирали себе в оппоненты клубы со звучными именами, — говорится в сообщении. — И страсти в этих поединках кипели нешуточные — не чета спокойному течению нашей игры со словаками: уж слишком неравны были силы.