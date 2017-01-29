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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28591302/
29 января 2017, 19:27 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Таски, Луиз Адриану и Джикия тренировались по индивидуальной программе

Сегодня «Спартак» провел одну тренировку, информирует официальный сайт клуба. Основной упор был сделан на тактику: ей тренеры посвятили несколько упражнений.

Затем футболисты разделились на две команды, красную и зеленую, после чего совершенствовали приемы контроля и отбора мяча. Задача состояла в том, чтобы сделать как можно больше точных передач, не дав сопернику совершить перехват.

Вратари в течение всего часового занятия трудились на другой половине поля со своим тренером Джанлукой Риомми.

По индивидуальной программе сегодня работали трое спартаковцев. Сердар Таски вышел на газон, чтобы побегать и позаниматься с мячом. В этом ему помогал тренер по реабилитации Дмитрий Миронов. А Георгий Джикия и Луиз Адриану, единственные игроки «Спартака», которые провели матч с «Жилиной» от стартового свистка до финального, выполняли легкие беговые упражнения с тренером по физподготовке Хавьером Нойя Сальесом.

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