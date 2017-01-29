«Краснодар» прилетел в Испанию на второй сбор

Испанский сбор пройдет с 29 января по 10 февраля.

Во время нахождения в Марбелью российский клуб проведет несколько товарищеских матчей. 3 февраля краснодарцы встретятся с лидером чемпионата Венгрии «Видеотоном», 5 февраля — с пражской «Славией», идущей на второй строчке в чемпионате Чехии, 6 февраля — с победителем Кубка Кореи «Сувоном», 8 февраля — с «Хеугесунном», занявшим четвертое место в чемпионате Норвегии, а 9 февраля завершат сбор поединком с казанским «Рубином».