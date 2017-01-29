Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28591299/
29 января 2017, 19:26 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Краснодар» прилетел в Испанию на второй сбор

Утром «Краснодар» прибыл в Марбелью, где проведет второй тренировочный сбор в рамках подготовки к весенней части чемпионата России.

Испанский сбор пройдет с 29 января по 10 февраля.

Во время нахождения в Марбелью российский клуб проведет несколько товарищеских матчей. 3 февраля краснодарцы встретятся с лидером чемпионата Венгрии «Видеотоном», 5 февраля — с пражской «Славией», идущей на второй строчке в чемпионате Чехии, 6 февраля — с победителем Кубка Кореи «Сувоном», 8 февраля — с «Хеугесунном», занявшим четвертое место в чемпионате Норвегии, а 9 февраля завершат сбор поединком с казанским «Рубином».

Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
29 января

Немного огня от Дмитрия Губерниева

"Амкар" рассказал подробности "контракта" с Это'О

Халк обратился к "Зениту"