«Краснодар» прилетел в Испанию на второй сбор
Утром «Краснодар» прибыл в Марбелью, где проведет второй тренировочный сбор в рамках подготовки к весенней части чемпионата России.
Испанский сбор пройдет с 29 января по 10 февраля.
Во время нахождения в Марбелью российский клуб проведет несколько товарищеских матчей. 3 февраля краснодарцы встретятся с лидером чемпионата Венгрии «Видеотоном», 5 февраля — с пражской «Славией», идущей на второй строчке в чемпионате Чехии, 6 февраля — с победителем Кубка Кореи «Сувоном», 8 февраля — с «Хеугесунном», занявшим четвертое место в чемпионате Норвегии, а 9 февраля завершат сбор поединком с казанским «Рубином».
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