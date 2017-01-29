Дюриш: «Оренбург» сделал мне предложение, которое поступает не каждый день

«Представители «Оренбурга» вели переговоры очень правильно, с самого начала дав понять, что заинтересованы в моём переходе. Когда подтвердил, что заинтересован в переходе, они были готовы прилететь в Прагу для переговоров уже на следующий день. «Оренбург» выступает в РФПЛ впервые в истории. У клуба есть сильный спонсор в лице «Газпрома», так что есть и потенциал. Считаю, что нам по силам в нынешнем сезоне сохранить прописку в элитном дивизионе. Постараюсь оправдать доверие, которое мне оказал клуб.



Тот факт, что от Москвы до Оренбурга лететь два часа, меня не отпугивал. Я получил предложение, которое поступает не каждый день. Многие могут сказать, что «Оренбург» не такой большой клуб, но я рад, что могу попробовать свои силы в российском чемпионате. Посмотрим, что получится, но считаю, что этот переход является шагом вперёд в моей карьере.

Советовался ли с кем-нибудь перед переходом в российский клуб? Разговаривал с Павелом Марешем, который несколько лет играл в состав «Зенита» из Санкт-Петербурга, а также с агентом Павелом Зикой. Мне рекомендовали переход в Россию и говорили, что я буду им удовлетворён", — цитирует Дюриша Sport Aktuality.



Ранее сообщалось, что «Оренбург» заплатил за Дюриша € 600 тыс., а зарплата игрока в клубе составит € 56 тыс. в месяц.