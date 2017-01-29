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29 января 2017, 18:58 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Московское «Динамо» обыграло «Томь» в товарищеском матче

В рамках подготовки ко второй части сезона РФПЛ и ФНЛ «Томь» и московское «Динамо» провели товарищескую встречу.

Матч закончился победой столичных футболистов со счётом 2:1.

Счёт в матче на 40-й минуте открыл Иван Темников, который вывел вперёд «Динамо». Во второй половине встречи соперники обменялись забитыми мячами. За «Томь» отличился Артём Попов, а в составе москвичей гол на свой счёт записал Евгений Луценко.

Товарищеский матч
«Динамо» (Москва, Россия) — «Томь» (Томск, Россия) — 2:1 (1:0)

Голы: Темников, 40 (1:0); Попов, 53 (1:1); Луценко, 80 (2:1).

Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков, Хольмен, Морозов, Сапета, Зотов, А. Терехов, Панченко, Темников, Погребняк.

Стартовый состав «Томи»: Шамов, Горбатюк, Чеминава, Костин, Букачев, Ковальчук, Гвинейский, Пугин, Сасин, Саламатов, Кухарчук.

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