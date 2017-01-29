Московское «Динамо» обыграло «Томь» в товарищеском матче

Матч закончился победой столичных футболистов со счётом 2:1.



Счёт в матче на 40-й минуте открыл Иван Темников, который вывел вперёд «Динамо». Во второй половине встречи соперники обменялись забитыми мячами. За «Томь» отличился Артём Попов, а в составе москвичей гол на свой счёт записал Евгений Луценко.



Товарищеский матч

«Динамо» (Москва, Россия) — «Томь» (Томск, Россия) — 2:1 (1:0)



Голы: Темников, 40 (1:0); Попов, 53 (1:1); Луценко, 80 (2:1).



Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков, Хольмен, Морозов, Сапета, Зотов, А. Терехов, Панченко, Темников, Погребняк.



Стартовый состав «Томи»: Шамов, Горбатюк, Чеминава, Костин, Букачев, Ковальчук, Гвинейский, Пугин, Сасин, Саламатов, Кухарчук.