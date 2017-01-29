«Уфа» обыграла восьмой клуб чемпионата Болгарии в товарищеском матче

Матч завершился победой подопечных Сергея Семака со счётом 2:0.



Российская команда забила по голу в каждом из таймов. Забитые мячи на свой счёт записали Иван Пауревич и Вячеслав Кротов, который отличился с пенальти.



Товарищеский матч

«Уфа» (Уфа, Россия) — «Берое» (Стара-Загора, Болгария) — 2:0 (1:0)



Голы: Пауревич, 31 (1:0); Кротов, 55 (с пенальти, 2:0).



Стартовый состав «Уфы»: Шелия, Никитин, Карп, Аликин, Сухов, Стоцкий, Пауревич, Засеев, Обляков, Игбун, Кротов.