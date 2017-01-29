«Уфа» обыграла восьмой клуб чемпионата Болгарии в товарищеском матче
«Уфа» в рамках подготовки ко второй части сезона российской
Премьер-Лиги провела товарищескую встречу с «Берое», который на данный момент занимает восьмое место в чемпионате Болгарии.
Матч завершился победой подопечных Сергея Семака со счётом 2:0.
Российская команда забила по голу в каждом из таймов. Забитые мячи на свой счёт записали Иван Пауревич и Вячеслав Кротов, который отличился с пенальти.
Товарищеский матч
«Уфа» (Уфа, Россия) — «Берое» (Стара-Загора, Болгария) — 2:0 (1:0)
Голы: Пауревич, 31 (1:0); Кротов, 55 (с пенальти, 2:0).
Стартовый состав «Уфы»: Шелия, Никитин, Карп, Аликин, Сухов, Стоцкий, Пауревич, Засеев, Обляков, Игбун, Кротов.
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