Оланаре, Акинфеев и Василий Березуцкий тренируются по индивидуальной программе
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, защитник команды Василий Березуцкий, нападающие Витинью и Аарон Оланаре, а также полузащитники Зоран Тошич и Бибрас Натхо не сыграют в товарищеской встрече против датского клуба «Хорсенс».
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Напомним, что Оланаре лишь вчера стал игроком армейцев. Акинфеев, Тошич и Натхо уже некоторое время тренируются по индивидуальной программе. Голкипер пропустил первый сбор ЦСКА
Матч начнется в 17.30 по московскому времени.
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