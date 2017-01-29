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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28590911/
29 января 2017, 17:51 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Оланаре, Акинфеев и Василий Березуцкий тренируются по индивидуальной программе

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, защитник команды Василий Березуцкий, нападающие Витинью и Аарон Оланаре, а также полузащитники Зоран Тошич и Бибрас Натхо не сыграют в товарищеской встрече против датского клуба «Хорсенс».

Как отмечает пресс-служба клуба, их тренировочный процесс персонализирован.

Напомним, что Оланаре лишь вчера стал игроком армейцев. Акинфеев, Тошич и Натхо уже некоторое время тренируются по индивидуальной программе. Голкипер пропустил первый сбор ЦСКА из-за плановой комплексной терапии коленного сустава, которую вратарь проходил в Германии.

Матч начнется в 17.30 по московскому времени.

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