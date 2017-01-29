Агент Давыдова: Не в курсе, переходит ли Денис в «Уфу»
Иван Бакунин, официальный представитель нападающего «Спартака» Дениса Давыдова, отметил, что ничего не знает о переходе футболиста в «Уфу».
— Мне позвонил сам футболист и спросил: «Я что, перехожу в “Уфу”?» Ни он не в курсе, ни я. Позвоните Сергею Родионову (генеральный директор «Спартака» — Прим. Е. Г.) и спросите, переезжает ли Давыдов в «Уфу».
— Может ли, в свою очередь, продолжить карьеру у
— На меня из «Спартака» никто не выходил. У меня нет никакой информации по этой теме. Раньше писали, что этот клуб интересуется Мариу Фернандесом, потом появятся новости, что еще
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