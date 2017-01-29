Агент Давыдова: Не в курсе, переходит ли Денис в «Уфу»

— Мне позвонил сам футболист и спросил: «Я что, перехожу в “Уфу”?» Ни он не в курсе, ни я. Позвоните Сергею Родионову (генеральный директор «Спартака» — Прим. Е. Г.) и спросите, переезжает ли Давыдов в «Уфу».

— Может ли, в свою очередь, продолжить карьеру у красно-белых еще один ваш подопечный — защитник пражской «Спарты» Вячеслав Караваев?