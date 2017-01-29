Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28590398/
29 января 2017, 16:26 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Источник: ЦСКА отдаст футболиста Траоре в аренду в «Бешикташ»

МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футболист российского ЦСКА Ласина Траоре на правах аренды перейдет в турецкий «Бешикташ». Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Траоре переходит в аренду в “Бешикташ” до конца сезона», — сказал источник.

Траоре перешел в ЦСКА из «Монако», которому принадлежат права на нападающего, летом на правах аренды до конца сезона-2016/17. Однако перед зимней паузой в чемпионате столичный клуб заявил, что ивуариец может покинуть команду. Ранее агент футболиста Дмитрий Селюк сообщал, что игрок может продолжить карьеру в «Малаге», но этот трансфер не состоялся по причине смены главного тренера в испанском клубе.

В текущем чемпионате России 26-летний форвард провел 14 матчей за ЦСКА, в которых забил пять голов. Ранее Траоре уже выступал за российские клубы: с 2011 по 2014 год он играл за «Анжи» и «Кубань». Также нападающий выступал за румынский ЧФР и английский «Эвертон».

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Бешикташ
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
29 января

Саночник Репилов намерен взять реванш за серебро ЧМ-2017 на Играх в Южной Корее

Волейболистки краснодарского "Динамо" бойкотировали матч чемпионата России

ВФЛА: информатору WADA Степановой навязывают мнение о грозящей в России опасности