Источник: ЦСКА отдаст футболиста Траоре в аренду в «Бешикташ»

«Траоре переходит в аренду в “Бешикташ” до конца сезона», — сказал источник.

Траоре перешел в ЦСКА из «Монако», которому принадлежат права на нападающего, летом на правах аренды до конца сезона-2016/17. Однако перед зимней паузой в чемпионате столичный клуб заявил, что ивуариец может покинуть команду. Ранее агент футболиста Дмитрий Селюк сообщал, что игрок может продолжить карьеру в «Малаге», но этот трансфер не состоялся по причине смены главного тренера в испанском клубе.

В текущем чемпионате России 26-летний форвард провел 14 матчей за ЦСКА, в которых забил пять голов. Ранее Траоре уже выступал за российские клубы: с 2011 по 2014 год он играл за «Анжи» и «Кубань». Также нападающий выступал за румынский ЧФР и английский «Эвертон».