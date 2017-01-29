Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28590389/
29 января 2017, 16:25 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Илья Геркус: Фарфан перешел в «Локомотив» в статусе свободного агента

Президент «Локомотива» Илья Геркус рад переходу Джефферсона Фарфана в команду.

Он добавил, что футболист перешел в московский клуб в статусе свободного агента.

— Мы рады приветствовать Джефферсона Фарфана в «Локомотиве»! Мы пригласили футболиста, имеющего отличный послужной список, способного разнообразить и усилить атакующие действия нашей команды, — приводит слова Геркуса официальный сайт «Локомотива». — Отмечу, что Фарфан перешел в «Локомотив» в статусе свободного агента. У него большая мотивация проявить себя не только в чемпионате России, но и на международном уровне. На него рассчитывают в сборной Перу, которая борется за право участия в ЧМ-2018. Желаем удачи и побед с «Локо»!

Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
29 января

Немного огня от Дмитрия Губерниева

"Амкар" рассказал подробности "контракта" с Это'О

Халк обратился к "Зениту"