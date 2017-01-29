Илья Геркус: Фарфан перешел в «Локомотив» в статусе свободного агента

Он добавил, что футболист перешел в московский клуб в статусе свободного агента.

— Мы рады приветствовать Джефферсона Фарфана в «Локомотиве»! Мы пригласили футболиста, имеющего отличный послужной список, способного разнообразить и усилить атакующие действия нашей команды, — приводит слова Геркуса официальный сайт «Локомотива». — Отмечу, что Фарфан перешел в «Локомотив» в статусе свободного агента. У него большая мотивация проявить себя не только в чемпионате России, но и на международном уровне. На него рассчитывают в сборной Перу, которая борется за право участия в ЧМ-2018. Желаем удачи и побед с «Локо»!