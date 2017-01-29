5 вариантов продолжения карьеры для Траоре

«Бешикташ»

Президент «Монако» Вадим Васильев заявил, что до лета Траоре в команду точно не вернётся, потому одним из самых вероятных вариантов продолжения карьеры Ласина является новая аренда. По слухам, интерес к ивуарийцу проявляет «Бешикташ», ищущий на трансферном рынке усиление в переднюю линию. «Чёрные орлы» лидируют в Суперлиге с двухочковым отрывом во многом благодаря двенадцати голам Дженка Тосуна. Однако два других форварда команды Венсан Абубакар и Омер Шишманоглу результативностью не блещут (3 и 2 гола соответственно). Правда, с чего руководство клуба решило, что Траоре будет регулярно делать то, чего ему не удавалось в ЦСКА, а именно забивать, непонятно.

«Малага»

«Со своей стороны я договорился с «Малагой», — предвосхищал агент игрока Дмитрий Селюк переход своего клиента. — Испанский клуб готов подписать Траоре хоть сегодня, они прислали официальное предложение в «Монако». Более того, они закрывают платеж и обязательства ЦСКА перед «Монако». Все согласны: ЦСКА, Траоре, «Малага» и я. Единственная сторона, которая тормозит этот процесс, — По каким-то причинам «Монако» притормозил сделку, а после ухода с поста главного тренера Хуанде Рамоса, переговоры прекратились окончательно. Шансы на то, что Траоре продолжит карьеру в «Малаге» ещё есть. Но они ничтожно малы.



«Спортинг Хихон»

Тем не менее, перебраться в Испанию Траоре всё ещё может. День назад появилась информация, что в услугах нападающего заинтересован хихонский «Спортинг». Команда находится в зоне вылета и для того, чтобы сохранить прописку в Ла Лиге, ей определённо требуется усиление. Форварды «Спортинга» забивают катастрофически мало — более менее регулярно отличается лишь арендованный у «Кальяри» Дуе Чоп. Потому опыт Траоре хихонцам точно бы пригодился.



Клубы АПЛ

Ещё летом интерес к Траоре проявлял ряд английских середняков, в том числе и «Вест Бромвич», в котором уже играет один экс-легионер РФПЛ Рондон. После невнятного выступления Ласина за ЦСКА интерес, разумеется, поутих, однако ряд английских клубов всё ещё рыщет по рынку в поисках игрока в линию атаки. Среди таковых «Бёрнли», «Уотфорд», «Халл» и «Мидлсбро», забивший всего 18 мячей в 22 матчах. У Траоре есть опыт выступления в АПЛ, в своё время его арендовал «Эвертон», и, по словам Селюка, Ласина приглянулся экс-тренеру «ирисок» Роберто Мартинесу, всё испортила лишь травма.