5 вариантов продолжения карьеры для Траоре
Закрытие трансферного окна в Европе всё ближе и ближе, однако ясности по будущему Ласина Траоре всё ещё нет.
«Бешикташ»
Президент «Монако» Вадим Васильев заявил, что до лета Траоре в команду точно не вернётся, потому одним из самых вероятных вариантов продолжения карьеры Ласина является новая аренда. По слухам, интерес к ивуарийцу проявляет «Бешикташ», ищущий на трансферном рынке усиление в переднюю линию. «Чёрные орлы» лидируют в Суперлиге с двухочковым отрывом во многом благодаря двенадцати голам Дженка Тосуна. Однако два других форварда команды Венсан Абубакар и Омер Шишманоглу результативностью не блещут (3 и 2 гола соответственно). Правда, с чего руководство клуба решило, что Траоре будет регулярно делать то, чего ему не удавалось в ЦСКА, а именно забивать, непонятно.
«Малага»
«Со своей стороны я договорился с «Малагой», — предвосхищал агент игрока Дмитрий Селюк переход своего клиента. — Испанский клуб готов подписать Траоре хоть сегодня, они прислали официальное предложение в «Монако». Более того, они закрывают платеж и обязательства ЦСКА перед «Монако». Все согласны: ЦСКА, Траоре, «Малага» и я. Единственная сторона, которая тормозит этот процесс, — По
«Спортинг Хихон»
Тем не менее, перебраться в Испанию Траоре всё ещё может. День назад появилась информация, что в услугах нападающего заинтересован хихонский «Спортинг». Команда находится в зоне вылета и для того, чтобы сохранить прописку в Ла Лиге, ей определённо требуется усиление. Форварды «Спортинга» забивают катастрофически мало — более менее регулярно отличается лишь арендованный у «Кальяри» Дуе Чоп. Потому опыт Траоре хихонцам точно бы пригодился.
Клубы АПЛ
Ещё летом интерес к Траоре проявлял ряд английских середняков, в том числе и «Вест Бромвич», в котором уже играет один
Останется в ЦСКА
На фоне кадровых проблем ЦСКА Траоре было обеспечено место в основе на первую половину сезона, однако выступить так, как ожидали тренер и болельщики, у Ласина не получилось. Возглавивший «армейцев» Виктор Гончаренко заявил, что Траоре пока не оставил цельного впечатления, а раньше так и вовсе сказал, что на него, как и на Карлоса Страндберга, не рассчитывает. Молодой швед в итоге отправился в «Брюгге». Ласина также близок к уходу, однако с каждым днём шансы на то, что он команду покинет, становятся всё меньше. В теории ивуариец мог бы ещё пригодиться ЦСКА — но скорее в роли запасного.
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