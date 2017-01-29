Оланаре: Уверен, ЦСКА сможет стать чемпионом и в этом году

«Это очень грамотный и знающий специалист. Мне он запомнился тем, что говорил не много, но всегда по делу, давал инструкции и указания, которые всегда помогали в работе. Я очень благодарен за это. Наверное, мне не будет сложно понимать требования, которые мне будут предъявляться, мы сработаемся.



Я был частью команды до травмы. Затем пришлось уехать, но теперь я вернулся и вновь ощутил себя частью коллектива. Пообщался с ребятами и понял, что меня никто не забыл. Когда прощался с ними, было непросто, но теперь мы снова вместе. Нельзя сказать, что прихожу как новичок, ведь я играл с этими ребятами, всех помню и знаю. Возвращаться в чемпионскую команду особенно сложно, это дополнительный вызов. Против чемпионов любой соперник играет на пределе возможностей. Мне будет очень непросто, но, с другой стороны, это заставляет меня ещё больше трудиться. Буду стараться демонстрировать лучшие качества.

Я всегда следил за командой, заходил на сайт, смотрел матчи по телевизору. Команда играла неплохо, но в чём-то не везло, недобрали очки. Но если мы все соберёмся и покажем, на что способны, уверен, что сумеем сократить разницу. До “Спартака” восемь очков, до “Зенита” пять, но мы сделаем всё возможное, чтобы отыграть отставание. Уверен, ЦСКА сможет стать чемпионом и в этом году», — приводит слова нигерийского форварда официальный сайт клуба.