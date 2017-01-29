Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28590007/
29 января 2017, 15:04 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Агент: Футболист Мельгарехо останется в «Спартаке» и постарается стать чемпионом России

МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Парагвайский нападающий футбольного клуба «Спартак» Лоренцо Мельгарехо останется в команде и постарается завоевать золотые медали чемпионата России. Об этом ТАСС рассказал агент футболиста Хуан Апплеярд.

Ранее в СМИ появилась информация о том что Мельгарехо может продолжить карьеру в составе московского Локомотива Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Мельгарехо может продолжить карьеру в составе московского «Локомотива».

«Вся информация в прессе не соответствует действительности. Лоренцо останется в “Спартаке” и постарается стать чемпионом России в нынешнем сезоне», — сказал Апплеярд.

Мельгарехо перешел в «Спартак» в 2016 году, в текущем сезоне он провел за клуб 15 матчей, в которых забил один гол.

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
29 января

Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open

Российский саночник Репилов завоевал серебро на чемпионате мира

Мамиашвили: результат турнира имени Ярыгина поможет сформировать состав сборной на КМ