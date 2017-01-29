Агент: Футболист Мельгарехо останется в «Спартаке» и постарается стать чемпионом России

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что Мельгарехо может продолжить карьеру в составе московского «Локомотива».

«Вся информация в прессе не соответствует действительности. Лоренцо останется в “Спартаке” и постарается стать чемпионом России в нынешнем сезоне», — сказал Апплеярд.

Мельгарехо перешел в «Спартак» в 2016 году, в текущем сезоне он провел за клуб 15 матчей, в которых забил один гол.