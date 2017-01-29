Готов ли «Зенит» заплатить за Проппера 20 миллионов евро? Свежие слухи

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ОЛАНАРЕ ВЕРНУЛСЯ В ЦСКА

Нападающий Аарон Оланаре стал игроком ЦСКА. Контракт с футболистом подписан на 4.5 года. Стоит отметить, что игрок уже присоединился к армейцам, которые проводят сбор в Испании.

Оланаре перешел в ЦСКА свободным агентом. Форвард уже выступал за российский клуб в сезоне-2015/16 на правах аренды. Тогда права на игрока принадлежали китайскому клубу «Гуанчжоу Фули».

ФАРФАН СТАНЕТ ИГРОКОМ «ЛОКОМОТИВА»

«Локомотив» в ближайшее время объявит о трансфере перуанского нападающего Джефферсона Фарфана. Футболист уже прошел медосмотр, и будет выступать за «железнодорожников» под восьмым номером.

Последним клубом Фарфана была «Аль-Джазира» из ОАЭ. Из этой команды форвард ушел в октябре 2016 года и сейчас является свободным агентом.

«АНЖИ» ВНОВЬ АРЕНДОВАЛ БУДКОВСКОГО

«Шахтер» принял решение вновь отдать в аренду нападающего Филиппа Будковского. Вторую часть сезона футболист проведет в «Анжи».

Напомним, что Будковский начал сезон именно в махачкалинском клубе. Зимой игрок вернулся в «Шахтер» и подписал с «горняками» новый контракт на 3.5 года.

ШИШКИН УШЕЛ В «КРАСНОДАР»

Защитник Роман Шишкин продолжит карьеру в «Краснодаре». Официальный сайт «быков» объявил о том, что игрок переходит в команду на правах аренды до конца сезона.

Футболист прошел медицинское обследование, подписал контракт и уже сегодня отправится в составе своей новой команды на второй сбор.

ПСВ ПРОСИТ ЗА ПРОППЕРА 20 МИЛЛИОНОВ ЕВРО

Издание v-bal. nl информирует о том, что ПСВ хочет получить от «Зенита» 20 миллионов евро за трансфер 25-летнего полузащитника Дэви Проппера.

Напомним, что ранее питерцы предлагали за игрока 14 миллионов евро, но ПСВ подобная цена не устроила.

Не утихают страсти и поводу возможного ухода из «Зенита» Николаса Ломбертса. The Sun сообщает, что английский «Вест Бромвич Альбион» готов выложить за бельгийца 5.8 миллионов евро.