Готов ли «Зенит» заплатить за Проппера 20 миллионов евро? Свежие слухи
«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.
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ОЛАНАРЕ ВЕРНУЛСЯ В ЦСКА
Нападающий Аарон Оланаре стал игроком ЦСКА. Контракт с футболистом подписан на 4.5 года. Стоит отметить, что игрок уже присоединился к армейцам, которые проводят сбор в Испании.
Оланаре перешел в ЦСКА свободным агентом. Форвард уже выступал за российский клуб в сезоне-2015/16 на правах аренды. Тогда права на игрока принадлежали китайскому клубу «Гуанчжоу Фули».
ФАРФАН СТАНЕТ ИГРОКОМ «ЛОКОМОТИВА»
«Локомотив» в ближайшее время объявит о трансфере перуанского нападающего Джефферсона Фарфана. Футболист уже прошел медосмотр, и будет выступать за «железнодорожников» под восьмым номером.
Последним клубом Фарфана была «Аль-Джазира» из ОАЭ. Из этой команды форвард ушел в октябре 2016 года и сейчас является свободным агентом.
«АНЖИ» ВНОВЬ АРЕНДОВАЛ БУДКОВСКОГО
«Шахтер» принял решение вновь отдать в аренду нападающего Филиппа Будковского. Вторую часть сезона футболист проведет в «Анжи».
Напомним, что Будковский начал сезон именно в махачкалинском клубе. Зимой игрок вернулся в «Шахтер» и подписал с «горняками» новый контракт на 3.5 года.
ШИШКИН УШЕЛ В «КРАСНОДАР»
Защитник Роман Шишкин продолжит карьеру в «Краснодаре». Официальный сайт «быков» объявил о том, что игрок переходит в команду на правах аренды до конца сезона.
Футболист прошел медицинское обследование, подписал контракт и уже сегодня отправится в составе своей новой команды на второй сбор.
ПСВ ПРОСИТ ЗА ПРОППЕРА 20 МИЛЛИОНОВ ЕВРО
Издание
Напомним, что ранее питерцы предлагали за игрока 14 миллионов евро, но ПСВ подобная цена не устроила.
Не утихают страсти и поводу возможного ухода из «Зенита» Николаса Ломбертса. The Sun сообщает, что английский «Вест Бромвич Альбион» готов выложить за бельгийца 5.8 миллионов евро.
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