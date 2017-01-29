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29 января 2017, 14:25 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Оренбург» определился с соперниками по контрольным матчам на втором сборе

«Оренбург» на втором предсезонном сборе в турецком Белеке проведёт пять контрольных матчей.

31 января (утро). «Оренбург» — «Заря» (Бельцы, Молдавия)
31 января (вечер). «Оренбург» — «Дунав» (Русе, Болгария)
4 февраля. «Оренбург» — «Словацко» (Угерске-Градиште, Чехия)
7 февраля (утро). «Оренбург» — «Химки» (Химки, Россия)
7 февраля (вечер). «Оренбург» — «Атырау» (Атырау, Казахстан)

31 января и 7 февраля команда сыграет дважды в день разными составами, отмечается на официальном сайте клуба.

Оренбург
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