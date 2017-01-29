Оланаре выбрал игровой номер после возвращения в ЦСКА

Накануне 22-летний нигерийский футболист вернулся в российский клуб и подписал с «армейцами» контракт сроком на 4,5 года.



«99 — это мой любимый номер, я играл под ним с детства и всегда мечтал, что он у меня будет. Поэтому всю свою жизнь я играю под двумя девятками — так было и в Норвегии, и в ЦСКА. Поэтому сейчас я не сомневался в том, какой номер выбрать», — сказал Оланаре.