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29 января 2017, 13:53 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Будковский перешёл из «Шахтёра» в «Анжи» на правах аренды

Обновлено: 14:10
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Нападающий «Шахтёра» Филипп Будковский перешёл в «Анжи» на правах аренды.

Нападающий Шахтёра Филипп <span class=error>Будковский</span> перешёл в <span class=error>Анжи</span> на правах аренды. Увеличить
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Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2016/17, информирует официальный сайт украинского клуба.

24-летний Будковский, который начинал сезон-2016/17 в «Анжи» и зимой вернулся из аренды в «Шахтёр», на этой неделе продлил контракт с донецким клубом на 3,5 года.

После 17 туров РФПЛ «Анжи» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. От зоны вылета махачкалинцев отделяет 8 баллов.

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