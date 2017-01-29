Будковский перешёл из «Шахтёра» в «Анжи» на правах аренды

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Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2016/17, информирует официальный сайт украинского клуба.



24-летний Будковский, который начинал сезон-2016/17 в «Анжи» и зимой вернулся из аренды в «Шахтёр», на этой неделе продлил контракт с донецким клубом на 3,5 года.



После 17 туров РФПЛ «Анжи» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. От зоны вылета махачкалинцев отделяет 8 баллов.