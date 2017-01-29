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29 января 2017, 12:54 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Проппер: Слухи об интересе «Зенита» меня не особо беспокоят, это дело клубов

Обновлено: 10:33
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Полузащитник ПСВ Дэви Проппер прокомментировал информацию об интересе со стороны «Зенита».

«Переход в “Зенит”? Об этом пишут уже некоторое время, но меня это не особо беспокоит. Сейчас это дело клубов, если придёт какое-то предложение конкретно мне — я над ним подумаю», — цитирует Проппера De Telegraaf.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил за Проппера € 14 млн, однако ПСВ отклонил это предложение, так как главный тренер команды Филлип Коку выступает против трансфера. Кроме того, голландцы намерены выручить за 25-летнего хавбека не менее € 20 млн.

Проппер перешёл в ПСВ из «Витесса» в 2015 году за € 4,5 млн. В этом сезоне хавбек сыграл в 20 матчах нидерландского первенства, забил пять мячей и отдал две голевые передачи.

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