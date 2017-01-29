Шишкин: Воспринял как профессионал решение ФК «Локомотив» о расставании

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В начале января «Локомотив» объявил, что Шишкин, как и еще четыре игрока, не полетит на первый сбор команды, а клуб не прочь расстаться с ним. Главный тренер железнодорожников Юрий Семин, комментируя решение для ТАСС, отметил, что не может предоставить этим футболистам регулярную игровую практику, в которой они нуждаются. В субботу было объявлено, что Шишкин до конца сезона будет выступать на правах аренды в «Краснодаре».

«Отнесся к этому решению как профессионал, — рассказал Шишкин. — В декабре меня уведомили, что я не еду на первый сбор и могу вести переговоры с другими клубами. На меня вышли представители “Краснодара”, и мы договорились об аренде до конца сезона».

На вопрос, каким он видит свое будущее с учетом того, что «Локомотив» дал ему понять, что не нуждается в его услугах, Шишкин ответил: «Знаете, меня многое связывает с “Локомотивом”: я провел там шесть с половиной лет, выиграл Кубок страны, медали чемпионата. После аренды вернусь в “Локомотив”, а там как сложится, жизнь покажет. Контракт у меня будет действовать еще два года».

В текущем сезоне 30-летний Шишкин принял участие в 12 играх «Локомотива» (9 в стартовом составе).