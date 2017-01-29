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29 января 2017, 12:30 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

ФК «Анжи» до конца сезона будет играть на стадионе «Анжи-Арена»

МАХАЧКАЛА, 29 января. /ТАСС/. Футбольный клуб «Анжи» до конца нынешнего сезона будет проводить домашние матчи на стадионе «Анжи-Арена». Об этом ТАСС заявил генеральный директор махачкалинского клуба Саид Абдулаев.

По словам генерального директора махачкалинского клуба Саида Абдулаева стадион Динамо не готов для сертификации в <nobr>премьер-лиге.</nobr> Увеличить
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«Действующий договор со стадионом “Анжи-Арена” — дорогостоящий для нас, — сказал Абдулаев. — Говорить о том, что сейчас будет какой-то переезд, неправильно. Стадион “Динамо” не готов для сертификации в премьер-лиге. Мы будем изучать этот вопрос, дадим техзадание, посчитаем затраты, а после этого, наверное, уже в конце сезона, вернемся к обсуждению данного вопроса».

В настоящий момент клуб арендует стадион «Анжи-Арена», на котором и проводит домашние матчи.

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