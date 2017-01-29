ФК «Анжи» до конца сезона будет играть на стадионе «Анжи-Арена»

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«Действующий договор со стадионом “Анжи-Арена” — дорогостоящий для нас, — сказал Абдулаев. — Говорить о том, что сейчас будет какой-то переезд, неправильно. Стадион “Динамо” не готов для сертификации в премьер-лиге. Мы будем изучать этот вопрос, дадим техзадание, посчитаем затраты, а после этого, наверное, уже в конце сезона, вернемся к обсуждению данного вопроса».

В настоящий момент клуб арендует стадион «Анжи-Арена», на котором и проводит домашние матчи.