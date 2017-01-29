ФК «Анжи» до конца сезона будет играть на стадионе «Анжи-Арена»
МАХАЧКАЛА, 29 января. /ТАСС/. Футбольный клуб «Анжи» до конца нынешнего сезона будет проводить домашние матчи на стадионе «Анжи-Арена». Об этом ТАСС заявил генеральный директор махачкалинского клуба Саид Абдулаев.
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«Действующий договор со стадионом “Анжи-Арена” — дорогостоящий для нас, — сказал Абдулаев. — Говорить о том, что сейчас будет
В настоящий момент клуб арендует стадион «Анжи-Арена», на котором и проводит домашние матчи.
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