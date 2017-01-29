Шишкин признался, что его привлекает игровая манера ФК «Краснодар»

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Шишкин, права на которого принадлежат московскому «Локомотиву», перешел в «Краснодар» на правах аренды и приступит к работе с командой в воскресенье, когда начнется второй сбор в Испании.

«Были и другие варианты, но более конкретное предложение сделал как раз “Краснодар”. Так что сомнений в переходе у меня не было, дело было только в том, чтобы обсудить нюансы», — рассказал Шишкин.

«Я знаю, что это хорошая команда, которая всегда борется за высокие места, играет в еврокубках, отличается своей инфраструктурой, — отметил собеседник ТАСС. — Для меня, естественно, важна и игровая практика, так что для меня “Краснодар” — хороший вариант. Надеюсь, и я для него».

В «Краснодаре» выступают хорошо знакомые Шишкину по сборной Федор Смолов, Павел Мамаев, Дмитрий Торбинский, Марат Измайлов. «Я с ними не советовался, но мы на протяжении многих лет общаемся и, естественно, спрашиваем друг у друга о своих клубах, это нормально. Так что у меня было понимание, куда я перехожу», — признался игрок.

По словам защитника, соперникам всегда непросто играть против «Краснодара». «Краснодар» играет в контроль мяча, больше через середину, действует на контратаках, в целом, разноплановая команда. Соперникам всегда непросто играть против «Краснодара», потому что у команды индивидуально сильные игроки, особенно в атаке, где есть Смолов, — поделился впечатлениями от новой команды собеседник ТАСС.

Знаком почти с половиной состава

Как рассказал Шишкин, он пока не общался с главным тренером команды Игорем Шалимовым и не знает, на какой позиции тот его видит.

«С Шалимовым пока не общался. Прилечу на сбор, и, думаю, там поговорим. Общался пока только с представителями клуба. Что касается позиции, все меня и так знают, видели игры, так что ни для кого не секрет, на каких позициях я могу играть», — сказал Шишкин, который чаще всего действует на правом фланге обороны, однако имеет опыт выступления как в центре обороны, так и полузащиты.

«Переход любого игрока требует какого-то времени для адаптации. Но то, что я знаю практически полкоманды, большой плюс», — отметил собеседник ТАСС.

Защитник не сомневается, что физически будет готов к первому сбору с новой командой.

«В январе я тренировался с молодежным составом «Локомотива» под руководством Дениса Клюева, которого хорошо знаю. Да, тренировался в одноразовом режиме, но очень часто занимался дополнительно, в том числе во время отпуска. Так что по показателям я неплохо выгляжу физически. Помимо этого, я очень мотивирован проявить себя и приносить пользу «Краснодару», — считает он.

На Кубке конфедераций будет интересно

В августе новым главным тренером сборной России был назначен Станислав Черчесов. Шишкин вызывался в команду на все три сбора под руководством специалиста и принял участие в товарищеских играх со сборными Ганы (1:0) и Катара (1:2).

«Для меня очень важна игровая практика. Конечно, в “Краснодаре” мне ее никто не гарантирует, в первую очередь все зависит от меня. Но я сделаю все, чтобы закрепиться и в составе клуба, и в составе сборной», — заявил Шишкин.

Сборная России продолжает подготовку к домашнему чемпионату мира 2018 года, и летом ей предстоит выступить на Кубке конфедераций. Команда Черчесова сыграет в группе со сборными Португалии, Мексики и Новой Зеландии.

«Хорошие сборные, плохих не бывает на таком турнире. Португальцев мы более или менее знаем, обыгрывали их в Краснодаре (в товарищеском матче в ноябре 2015 года со счетом 1:0. — Прим. ТАСС). У мексиканцев есть хорошие игроки, с новозеландцами, не помню, чтобы мы играли. В любом случае, турнир будет интересный», — поделился ожиданиями Шишкин.

По словам Шишкина, не пугает его возможное соперничество и с обладателем четырех «Золотых мячей» Криштиану Роналду. «Мы ведь обыгрывали португальцев и с Криштиану. Понятно, что он лучший футболист мира на данный момент, но будем стараться», — заявил собеседник ТАСС.

Всего на счету Шишкина 13 матчей в составе сборной страны.