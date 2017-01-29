Сергей Кирьяков: В ближайшее время «Арсенал» подпишет еще одного новичка

— Мы продолжаем следовать нашему плану. После четырех дней паузы, которая была у игроков, мы решили их немного встряхнуть. Вечером провели интенсивную тренировку в тренажерном зале. Потом начнем работать в двухразовом режиме. Плюс, у нас будет три товарищеских матча, где мы сосредоточимся на командных взаимодействиях. Возможно, чуть больше времени уделим построению игры в обороне.

— В ходе первого сбора несколько футболистов получили травмы. Как сейчас обстоят дела с лазаретом команды?

— Мы потеряли Никиту Бурмистрова. За день до вылета у него нашли ротавирусную инфекцию. Наш медицинский штаб принял решение дать ему небольшую паузу. Уверен, через три-четыре дня он присоединится к команде. Что касается Кантемира Берхамова, Владислава Рыжкова, Гиа Григолавы и Александра Денисова, то они полностью здоровы и с завтрашнего дня тренируются в общей группе.

— На сборах команду ждут матчи против серьезных противников, это идет в плюс?

— Безусловно. Играя с сильными соперниками, гораздо проще увидеть свои ошибки и слабые стороны. После таких матчей складывается более полная картина происходящего.

— Кто пополнит «Арсенал» на втором сборе?

— К нам должны приехать два — три футболиста на просмотр. Мы дадим им шанс проявить себя в контрольных матчах, как раз сейчас ведутся переговоры по этому вопросу. Думаю, что в ближайшие дни мы подпишем еще одного новичка. Работа в этом направлении ведется и не прекращается. Так что ждите новостей на нашем официальном сайте.

— Почему решили сменить местоположение?

— Это чисто психологический ход. Выражаясь театральным языком, нам нужна была смена декораций. Новое место — новые эмоции. Думаю, что ребята сейчас получат положительный импульс и с удвоенной энергией продолжат работу.