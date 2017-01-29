Гендиректор: Брызгалов и Дьяков с высокой долей вероятности перейдут в «Анжи»
МАХАЧКАЛА, 29 января. /ТАСС/. Футболисты Сергей Брызгалов и Виталий Дьяков с высокой долей вероятности продолжат карьеру в «Анжи». Об этом ТАСС заявил генеральный директор махачкалинского клуба Саид Абдулаев.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Информация о переговорах с ними соответствует действительности. Вероятность их перехода очень высока, рассматривается вариант аренды», — сказал Абдулаев.
В текущем сезоне Брызгалов провел за «Терек» четыре матча в чемпионате России. Дьяков первую часть сезона-2016/17 провел в аренде в «Томи», за которую выходил на поле в 14 играх первенства страны.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter