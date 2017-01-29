Гендиректор: Брызгалов и Дьяков с высокой долей вероятности перейдут в «Анжи»

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«Информация о переговорах с ними соответствует действительности. Вероятность их перехода очень высока, рассматривается вариант аренды», — сказал Абдулаев.

В текущем сезоне Брызгалов провел за «Терек» четыре матча в чемпионате России. Дьяков первую часть сезона-2016/17 провел в аренде в «Томи», за которую выходил на поле в 14 играх первенства страны.