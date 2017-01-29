«Спартак» в 2,5 раза популярнее, чем «Зенит» и ЦСКА. Обзор сборов

«Спартак» и болельщики

В первом контрольном матче этого года «Спартак» размялся на словацкой «Жилине» (5:1). Новички не только дебютировали, но и оставили автографы на табло. Адриано и Джикия стали единственными, кто провел полный матч. Бразилец показал хорошее движение, стартовую скорость, технику. Самедов выдал содержательный тайм: отметился на двух позициях (слева и справа в полузащите), забил гол и принял участие в нескольких классных комбинациях. А Селихов, заменивший Песьякова в перерыве, отыграл на ноль.

Безусловно, болельщики соскучились по «Спартаку». Уже сыграли все: ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар» и другие клубы премьер-лиги, причем неоднократно; «Зенит» вчера провел восьмой спарринг! Так что первая игра красно-белых ожидаемо приковала поклонников к мониторам. Во втором тайме количество онлайн зрителей достигло почти 40 тысяч — рекорд зимы. А всего контрольный матч с «Жилиной» посмотрели уже 236 тысяч человек. И эта цифра будет расти.

А как было у других клубов? Дебютный матч «Зенита» с «Айнтрахтом» посмотрело почти 98 тысяч человек. Аналогичный показатель у первого спарринга ЦСКА с «Воленом» — 97 тысяч. У «Локомотива» с молодежкой «Вердера» — 31,5 тысяча. Все эти матчи клубы транслировали на Youtube, никакого альтернативного показа на «Матч ТВ» не было. То есть цифры объективны. Получается, что у «Спартака» аудитория больше, чем у «Зенита», ЦСКА и «Локо» вместе взятых.

Кокорин и метаморфозы

«Зенит» расправился с польской «Легией» (2:0), оба мяча забил Кокорин. Всего у Александра 7 голов в контрольных матчах. Результативность на сборах — так себе показатель, это понятно. Всегда можно усмехнуться: да вы посмотрите, кому он забивает! Но почему тем же оманским мальчикам и несчастным китайцам столько не забивают другие? Кокорин оформляет гол каждые 44 минуты. Всего он провел на поле 309 минут. Молло — 319, на той же позиции, и — ни одного забитого мяча. Джорджевич сыграл еще больше — 330 минут, причем на позиции центрфорварда, но отличился только три раза.

В общем, следите за Кокориным. Вполне возможно, с ним сейчас происходит та же метаморфоза, что приключилась со Смоловым пару лет назад. А может, и нет….

ЦСКА и Оланаре

Над трансферной кампанией ЦСКА в последние годы можно слагать анекдоты. ЦСКА не покупает, а возвращает игроков. Вот вернулся Оланаре, неплохо проявивший себя прошлой весной, но выбывший надолго из-за серьезной травмы.

— Я очень доволен, по-настоящему счастлив! ЦСКА — единственная команда, в которой я хотел продолжить карьеру, чудесно, что именно так и произошло. Я хорошо знаком и с нынешними тренерами, и почти со всеми ребятами, поэтому уверен, что мне удастся без проблем заново влиться в коллектив. А главное — я очень хочу проявить себя как можно лучше и принести команде максимум пользы! — поделился впечатлениями Оланаре.

А сегодня армейцы сыграют с датским клубом «Хорсенс». Это первый спарринг команды Виктора Гончаренко на втором сборе в Кампоаморе.

«Краснодар» и Шишкин

В одном из первых номером в этом году «ССФ» выявил болевые точки у топ-клубов премьер-лиги. То есть определил позиции, которые необходимо усилить. У «Зенита» это центр обороны, у «Краснодара» — фланги обороны, у ЦСКА — центр атаки. Приятно, что экспертиза оказалась точной. Во всяком случае, «Зенит» сейчас ищет именно центрдефа, в ЦСКА приехал Оланаре, а состав «Краснодара» пополнил Шишкин.

А сегодня стартует второй сбор «быков». В Испании команда Игоря Шалимова сыграет пять контрольных матчей.

Накануне состоялось еще несколько спаррингов. «Ростов» сыграл вничью с польской «Ягеллонией» (2:2). На дворе 2017 год, но «Ростов» — чуть ли не единственный клуб премьер-лиги, кто отказывается (может, но не хочет) показывать свои контрольные матчи. Странно. «Амкар» сыграл вничью с македонским «Вардаром» (1:1). А «Урал», играющий по два матча в день, сначала уступил румынской «Астре» (0:1), а затем разошелся миром с польским клубом Погонь (0:0).

Ближайшие матчи

29.01. «Локомотив» — «Осиек», Хорватия

29.01. ЦСКА — «Хорсенс», Дания

29.01. «Крылья Советов» — «Шпорт», Словакия

29.01. «Томь» — «Динамо»

31.01. «Спартак» — «Копенгаген», Дания

31.01. «Ростов» — «Жилина», Словакия

31.01. «Томь» — «Сплит», Хорватия

01.02. «Зенит» — «Одд», Норвегия.