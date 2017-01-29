«Спартак» в 2,5 раза популярнее, чем «Зенит» и ЦСКА. Обзор сборов
«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов
премьер-лиги ко второй части сезона.
«Спартак» и болельщики
В первом контрольном матче этого года «Спартак» размялся на словацкой «Жилине» (5:1). Новички не только дебютировали, но и оставили автографы на табло. Адриано и Джикия стали единственными, кто провел полный матч. Бразилец показал хорошее движение, стартовую скорость, технику. Самедов выдал содержательный тайм: отметился на двух позициях (слева и справа в полузащите), забил гол и принял участие в нескольких классных комбинациях. А Селихов, заменивший Песьякова в перерыве, отыграл на ноль.
Безусловно, болельщики соскучились по «Спартаку». Уже сыграли все: ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар» и другие клубы
А как было у других клубов? Дебютный матч «Зенита» с «Айнтрахтом» посмотрело почти 98 тысяч человек. Аналогичный показатель у первого спарринга ЦСКА с «Воленом» — 97 тысяч. У «Локомотива» с молодежкой «Вердера» — 31,5 тысяча. Все эти матчи клубы транслировали на Youtube, никакого альтернативного показа на «Матч ТВ» не было. То есть цифры объективны. Получается, что у «Спартака» аудитория больше, чем у «Зенита», ЦСКА и «Локо» вместе взятых.
Кокорин и метаморфозы
«Зенит» расправился с польской «Легией» (2:0), оба мяча забил Кокорин. Всего у Александра 7 голов в контрольных матчах. Результативность на сборах — так себе показатель, это понятно. Всегда можно усмехнуться: да вы посмотрите, кому он забивает! Но почему тем же оманским мальчикам и несчастным китайцам столько не забивают другие? Кокорин оформляет гол каждые 44 минуты. Всего он провел на поле 309 минут. Молло — 319, на той же позиции, и — ни одного забитого мяча. Джорджевич сыграл еще больше — 330 минут, причем на позиции центрфорварда, но отличился только три раза.
В общем, следите за Кокориным. Вполне возможно, с ним сейчас происходит та же метаморфоза, что приключилась со Смоловым пару лет назад. А может, и нет….
ЦСКА и Оланаре
Над трансферной кампанией ЦСКА в последние годы можно слагать анекдоты. ЦСКА не покупает, а возвращает игроков. Вот вернулся Оланаре, неплохо проявивший себя прошлой весной, но выбывший надолго
— Я очень доволен,
А сегодня армейцы сыграют с датским клубом «Хорсенс». Это первый спарринг команды Виктора Гончаренко на втором сборе в Кампоаморе.
«Краснодар» и Шишкин
В одном из первых номером в этом году «ССФ» выявил болевые точки у
А сегодня стартует второй сбор «быков». В Испании команда Игоря Шалимова сыграет пять контрольных матчей.
Накануне состоялось еще несколько спаррингов. «Ростов» сыграл вничью с польской «Ягеллонией» (2:2). На дворе 2017 год, но «Ростов» — чуть ли не единственный клуб
Ближайшие матчи
29.01. «Локомотив» — «Осиек», Хорватия
29.01. ЦСКА — «Хорсенс», Дания
29.01. «Крылья Советов» — «Шпорт», Словакия
29.01. «Томь» — «Динамо»
31.01. «Спартак» — «Копенгаген», Дания
31.01. «Ростов» — «Жилина», Словакия
31.01. «Томь» — «Сплит», Хорватия
01.02. «Зенит» — «Одд», Норвегия.
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