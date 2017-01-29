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29 января 2017, 10:16 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Тестирование паспортов болельщиков планируется на матчах «Рубина» с «Уфой» и ЦСКА

МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Тестирование выдачи паспортов болельщиков (Fan ID) перед Кубком конфедераций по футболу на «Казань-Арене» планируется на матчах казанского «Рубина» с «Уфой» и московским ЦСКА. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

На Казань-Арене в мае пройдут два тестовых матча перед Кубком конфедераций. Увеличить
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Матч 27-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Уфой» состоится 6 мая. С ЦСКА казанский клуб сыграет во встрече 29-го тура 17 мая.

«У нас будут два тестовых матча в мае: “Рубин” — “Уфа” и “Рубин” — ЦСКА. Это значит, что все сервисы мы будем максимально апробировать в этих играх на “Казань-Арене”. Это встречи РФПЛ, но все службы будут работать как на Кубке конфедераций. Постараемся смоделировать эти матчи, как это будет летом на играх Кубка с точки зрения безопасности, логистики, сервисов и так далее», — сказал Леонов.

«Мы планируем, особенно на матче с ЦСКА, сделать перекрытия как на Кубке конфедераций, пешеходную зону до арены, будут работать в нужном количестве стюарды, контролеры-распределители. Также мы планируем протестировать Fan ID. Пока что находимся в диалоге с Минсвязью, решаем, как это будет: либо весь стадион, либо какая-то часть», — добавил министр спорта региона.

По его словам, введение выдачи паспорта болельщика будет, скорее всего, секторальным. «Это регулярный матч и заставлять всех заполнять эти формы достаточно проблематично. Мы определим для себя какую-то часть зрителей и им сделаем паспорт болельщика, чтобы можно было проверить систему контроля доступа, как это все работает», — заявил собеседник ТАСС.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани. В столице Татарстана пройдут три матча группового этапа: Португалия — Мексика (18 июня), Германия — Чили (22 июня) и Мексика — Россия (24 июня), а также одна полуфинальная встреча.

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