Тестирование паспортов болельщиков планируется на матчах «Рубина» с «Уфой» и ЦСКА
МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Тестирование выдачи паспортов болельщиков (Fan ID) перед Кубком конфедераций по футболу на «Казань-Арене» планируется на матчах казанского «Рубина» с «Уфой» и московским ЦСКА. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Матч 27-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Уфой» состоится 6 мая. С ЦСКА казанский клуб сыграет во встрече 29-го тура 17 мая.
«У нас будут два тестовых матча в мае: “Рубин” — “Уфа” и “Рубин” — ЦСКА. Это значит, что все сервисы мы будем максимально апробировать в этих играх на “Казань-Арене”. Это встречи РФПЛ, но все службы будут работать как на Кубке конфедераций. Постараемся смоделировать эти матчи, как это будет летом на играх Кубка с точки зрения безопасности, логистики, сервисов и так далее», — сказал Леонов.
«Мы планируем, особенно на матче с ЦСКА, сделать перекрытия как на Кубке конфедераций, пешеходную зону до арены, будут работать в нужном количестве стюарды,
По его словам, введение выдачи паспорта болельщика будет, скорее всего, секторальным. «Это регулярный матч и заставлять всех заполнять эти формы достаточно проблематично. Мы определим для себя
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter