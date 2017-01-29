Болельщики: Преппера за одну фамилию надо брать в «Зенит»
Переход Аарона Оланаре в ЦСКА — самая обсуждаемая тема минувшей субботы.
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РОМАН БАБАЕВ: «ОЛАНАРЕ ПЕРЕШЕЛ В ЦСКА СВОБОДНЫМ АГЕНТОМ».
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подчеркнул, что новичок армейцев — нападающий Аарон Оланаре пришел в клуб в качестве свободного агента. Сегодня ЦСКА официально подтвердил трансфер 22-летнего нигерийца. Форвард подписал с
Митяй Антибомж. В Китае не впечатлил, но не пропадать же добру)).
armi. Дядя Женя опять всем нос показал!!!
serenky25. С приобретением нового Траорсберга).
СМИ: ПСВ ТРЕБУЕТ У «ЗЕНИТА» 20 МИЛЛИОНОВ ЕВРО ЗА ПРЕППЕРА.
ПСВ отказал «Зениту» в трансфере полузащитника Дэйви Преппера, несмотря на сумму в 14 миллионов евро, сообщает
Туповат. да только за одну фамилию надо брать мр. Пропер.
serzheo. Прям требует — требует???
foreverCSKAforever. Как с Молло и Иванычем халява не прокатывает?
САМЕДОВ И ЛУИЗ АДРИАНУ ПРИНЯЛИСЬ ЗАБИВАТЬ СРАЗУ. «СПАРТАК» РАЗГРОМИЛ «ЖИЛИНУ».
В своем первом матче в 2017 году «Спартак» разгромил молодежный состав «Жилины» (5:1). Дебютировали за
Outz. «Жилина» — не показатель, приглашайте «Кошице» или «Санкт-Галлен».
Как так?. Боже, так они с дублем Жилины играли!
Фан. Для этого молодежку «Жилины» и взяли в соперники.
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