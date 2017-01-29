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29 января 2017, 8:58 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Болельщики: Преппера за одну фамилию надо брать в «Зенит»

Переход Аарона Оланаре в ЦСКА — самая обсуждаемая тема минувшей субботы.

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РОМАН БАБАЕВ: «ОЛАНАРЕ ПЕРЕШЕЛ В ЦСКА СВОБОДНЫМ АГЕНТОМ».

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подчеркнул, что новичок армейцев — нападающий Аарон Оланаре пришел в клуб в качестве свободного агента. Сегодня ЦСКА официально подтвердил трансфер 22-летнего нигерийца. Форвард подписал с красно-синими контракт на 4,5 года.

Митяй Антибомж. В Китае не впечатлил, но не пропадать же добру)).

armi. Дядя Женя опять всем нос показал!!!

serenky25. С приобретением нового Траорсберга).

СМИ: ПСВ ТРЕБУЕТ У «ЗЕНИТА» 20 МИЛЛИОНОВ ЕВРО ЗА ПРЕППЕРА.

ПСВ отказал «Зениту» в трансфере полузащитника Дэйви Преппера, несмотря на сумму в 14 миллионов евро, сообщает v-bal. Отмечается, что голландский клуб требует у петербургской команды минимум 20 миллионов за 25-летнего футболиста. Отмечается, что такое решение ПСВ принял из-за того, что трансфер может состояться в последние дни зимнего трансферного окна, и у них будет не много времени, чтобы найти игроку замену.

Туповат. да только за одну фамилию надо брать мр. Пропер.

serzheo. Прям требует — требует???

foreverCSKAforever. Как с Молло и Иванычем халява не прокатывает?

САМЕДОВ И ЛУИЗ АДРИАНУ ПРИНЯЛИСЬ ЗАБИВАТЬ СРАЗУ. «СПАРТАК» РАЗГРОМИЛ «ЖИЛИНУ».

В своем первом матче в 2017 году «Спартак» разгромил молодежный состав «Жилины» (5:1). Дебютировали за красно-белых все четыре новичка — Селихов, Джикия, Самедов и Луиз Адриану, а последние двое забили первые голы за команду.

Outz. «Жилина» — не показатель, приглашайте «Кошице» или «Санкт-Галлен».

Как так?. Боже, так они с дублем Жилины играли!

Фан. Для этого молодежку «Жилины» и взяли в соперники.

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