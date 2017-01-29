Болельщики: Преппера за одну фамилию надо брать в «Зенит»

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РОМАН БАБАЕВ: «ОЛАНАРЕ ПЕРЕШЕЛ В ЦСКА СВОБОДНЫМ АГЕНТОМ».

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подчеркнул, что новичок армейцев — нападающий Аарон Оланаре пришел в клуб в качестве свободного агента. Сегодня ЦСКА официально подтвердил трансфер 22-летнего нигерийца. Форвард подписал с красно-синими контракт на 4,5 года.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">ЦСКА с Оланаре: здравствуй, скорость и пробивная мощь. Что приход африканца даст команде Виктора Гончаренко <a href="https://t.co/Rb4WzIV1gj">https://t.co/Rb4WzIV1gj</a> <a href="https://t.co/i1lnWcYPhr">pic.twitter.com/i1lnWcYPhr</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/825403100655714305">28 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Роман Бабаев: "Не уверен, что Траоре выиграл бы конкуренцию у Оланаре и Витинью" <a href="https://t.co/SV3xHpIQDX">https://t.co/SV3xHpIQDX</a></p>— Вячеслав Короткин (@Korotkin72) <a href="https://twitter.com/Korotkin72/status/825424884578865153">28 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Митяй Антибомж. В Китае не впечатлил, но не пропадать же добру)).

armi. Дядя Женя опять всем нос показал!!!

serenky25. С приобретением нового Траорсберга).

СМИ: ПСВ ТРЕБУЕТ У «ЗЕНИТА» 20 МИЛЛИОНОВ ЕВРО ЗА ПРЕППЕРА.

ПСВ отказал «Зениту» в трансфере полузащитника Дэйви Преппера, несмотря на сумму в 14 миллионов евро, сообщает v-bal. Отмечается, что голландский клуб требует у петербургской команды минимум 20 миллионов за 25-летнего футболиста. Отмечается, что такое решение ПСВ принял из-за того, что трансфер может состояться в последние дни зимнего трансферного окна, и у них будет не много времени, чтобы найти игроку замену.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Преппер, которым интересуется "Зенит", забил победный гол за ПСВ <a href="https://t.co/f4b9h8mMZy">https://t.co/f4b9h8mMZy</a> <a href="https://t.co/ZFk9BFrxgA">pic.twitter.com/ZFk9BFrxgA</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/825452200990298113">28 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Туповат. да только за одну фамилию надо брать мр. Пропер.

serzheo. Прям требует — требует???

foreverCSKAforever. Как с Молло и Иванычем халява не прокатывает?

САМЕДОВ И ЛУИЗ АДРИАНУ ПРИНЯЛИСЬ ЗАБИВАТЬ СРАЗУ. «СПАРТАК» РАЗГРОМИЛ «ЖИЛИНУ».

В своем первом матче в 2017 году «Спартак» разгромил молодежный состав «Жилины» (5:1). Дебютировали за красно-белых все четыре новичка — Селихов, Джикия, Самедов и Луиз Адриану, а последние двое забили первые голы за команду.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Луиз Адриану: "Очень рад, что забил в первой же игре за "Спартак". Ещё бы - это же не рэп накануне матча слушать))) <a href="https://t.co/IBy51192Qn">https://t.co/IBy51192Qn</a></p>— Вячеслав Короткин (@Korotkin72) <a href="https://twitter.com/Korotkin72/status/825376848200794113">28 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Outz. «Жилина» — не показатель, приглашайте «Кошице» или «Санкт-Галлен».

Как так?. Боже, так они с дублем Жилины играли!

Фан. Для этого молодежку «Жилины» и взяли в соперники.