Дубль Кокорина принес «Зениту» победу над польской «Легией»

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Субботняя игра в Сан-Педро-дель-Пинатар завершилась победой российской команды со счетом 2:0. Оба мяча забил Александр Кокорин (27-я и 35-я минуты).

Следующий матч на сборе в Испании «Зенит» проведет 1 февраля против норвежского клуба «Одд».