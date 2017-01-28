Дубль Кокорина принес «Зениту» победу над польской «Легией»
МОСКВА, 28 янв —
Р-Спорт. Футболисты санкт-петербургского «Зенита» нанесли поражение польской «Легии» в контрольном матче на сборе в Испании.
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Субботняя игра в Сан-Педро-дель-Пинатар завершилась победой российской команды со счетом 2:0. Оба мяча забил Александр Кокорин (27-я и 35-я минуты).
Следующий матч на сборе в Испании «Зенит» проведет 1 февраля против норвежского клуба «Одд».
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