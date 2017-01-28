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28 января 2017, 22:40 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Дубль Кокорина принес «Зениту» победу над польской «Легией»

МОСКВА, 28 янв — Р-Спорт. Футболисты санкт-петербургского «Зенита» нанесли поражение польской «Легии» в контрольном матче на сборе в Испании.

Футболисты санкт-петербургского Зенита нанесли поражение польской Легии в контрольном матче на сборе в Испании. Увеличить
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Субботняя игра в Сан-Педро-дель-Пинатар завершилась победой российской команды со счетом 2:0. Оба мяча забил Александр Кокорин (27-я и 35-я минуты).

Следующий матч на сборе в Испании «Зенит» проведет 1 февраля против норвежского клуба «Одд».

Клуб из Санкт-Петербурга на данный момент занимает второе место в таблице Российской футбольной премьер-лиги, имея в активе 35 очков после 17 туров и отставая от лидирующего московского «Спартака» на 5 баллов.

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