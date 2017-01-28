«Терек» проведет пять контрольных матчей на втором сборе в Турции
МОСКВА, 28 янв —
Р-Спорт. Футболисты грозненского «Терека» проведут пять контрольных матчей на втором сборе в Турции, сообщается на официальном сайте команды российской премьер-лиги.
Футболисты «Терека» 26 января сыграли вничью с румынским «Стяуа» (1:1) в заключительном товарищеском матче в рамках первого сбора команды в Турции. После этого грозненцы получили три дня выходных. Футболисты «Терека» возобновят подготовку к весенней части сезона 30 января.
В первом контрольном матче на втором сборе команда Рашида Рахимова встретится 31 января с македонской команды «Работнички». Далее грозненцы сыграют с чешскими «Брно» (3 февраля) и «Дуклой (5 февраля), а также с болгарской «Славией» (6 февраля). Завершат второй сбор футболисты «Терека» 9 февраля игрой против македонского «Вардара».
«Терек» после 17 туров занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России.
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